Díaz-Canel reaviva el culto a Fidel Castro y ordena a los jóvenes “estudiar su pensamiento”

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel volvió a desempolvar el legado de Fidel Castro como eje de la educación política de los jóvenes cubanos.

Durante un encuentro con líderes estudiantiles, el mandatario afirmó que “es el momento de estudiar a Fidel” y convocó a las nuevas generaciones a “actuar como él pidió”.

El discurso, amplificado por la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba, forma parte de una nueva ofensiva propagandística que intenta revivir el culto a la personalidad del fallecido dictador en medio del creciente descontento social.

En sus declaraciones, Díaz-Canel insistió en que hay que “interpretar a Fidel y traerlo a la luz de estos tiempos”, una frase que encierra el propósito de imponer la ideologización de la juventud.

El régimen impulsa su misión de convertir las aulas y organizaciones estudiantiles en espacios de adoctrinamiento, donde se estudie al líder histórico no desde la crítica, sino como ejemplo incuestionable de moral y conducta política.

El discurso también apeló a la necesidad de alcanzar una “mayor cultura general integral”, concepto que el mandatario presentó como vía de salvación nacional.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, en la práctica, esta idea refuerza una justificación cultural de la doctrina política, que confunde la verdadera formación académica con la fidelidad al Partido Comunista.

En el encuentro, Díaz-Canel entregó la distinción “Panchito” a tres dirigentes estudiantiles destacados, una estrategia de uso simbólico de reconocimientos y ritos con la que el régimen premia la obediencia política más que el mérito personal.

Estos gestos, repetidos desde hace décadas, buscan sostener la narrativa heroica del proceso revolucionario ante una juventud cada vez más desconectada del discurso oficial.

Las constantes referencias al líder histórico también forman parte del intento de reposicionar a Díaz-Canel como heredero de Fidel Castro, en un contexto donde su liderazgo se encuentra profundamente erosionado. Sin carisma ni resultados visibles, el mandatario recurre al mito del comandante para legitimar su papel en el poder.

La insistencia en que los jóvenes deben “actuar como Fidel” se enmarca en una narrativa de resistencia simbólica, que el gobierno utiliza para presentar la lealtad ideológica como una forma de patriotismo. Buscan justificar la crisis actual como parte de una supuesta lucha heroica contra enemigos externos.

Mientras tanto, el régimen continúa su desvío del foco de la crisis real, evitando hablar de los apagones, el hambre o el éxodo masivo que marca la vida de millones de cubanos. En lugar de soluciones, Díaz-Canel propone volver a estudiar a Fidel, como si el pasado pudiera salvar el presente.