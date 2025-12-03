Emprendedora cubana muestra cómo gana más de 100 mil pesos en un día en La Habana

Chabelys Ceballos, una joven emprendedora cubana conocida en redes como @chabelyscc__, sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo logró recaudar más de 100,000 pesos cubanos en un solo día gracias a sus dos negocios privados en La Habana.

Uno de sus emprendimientos está dedicado a la venta de helados y flanes. El otro negocio se centra en el comercio de zapatillas deportivas, o "tenis", como suelen llamarse en Cuba.

Ceballos explicó que la mayoría de los pedidos de helado se concentran durante la noche. “Creo que la gente se antoja a esa hora de probarlos”, comentó la emprendedora, que combina creatividad, esfuerzo y constancia para sostener su proyecto en un contexto económico complejo.

En esa jornada, recibió un total de 17 pedidos entre ambos negocios y la ganancia fue de 103,550 CUP.

La emprendedora cubana cuenta con un repartidor, pero asegura que cuando no dispone de su ayuda, ella misma se encarga de hacer las entregas porque “el negocio no puede parar”.

Además, la joven se ocupa de elaborar los flanes y helados, comprar los insumos, llevar la contabilidad y gestionar cada detalle del emprendimiento.

Su historia refleja el empuje y la resiliencia de muchos cubanos que, pese a las dificultades del país, apuestan por emprender y salir adelante con trabajo propio.