Emprendedora cubana muestra cómo gana más de 100 mil pesos en un día en La Habana

Chabelys Ceballos, una joven emprendedora cubana conocida en redes como @chabelyscc__, sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo logró recaudar más de 100,000 pesos cubanos en un solo día gracias a sus dos negocios privados en La Habana.
Uno de sus emprendimientos está dedicado a la venta de helados y flanes. El otro negocio se centra en el comercio de zapatillas deportivas, o "tenis", como suelen llamarse en Cuba.
Ceballos explicó que la mayoría de los pedidos de helado se concentran durante la noche. “Creo que la gente se antoja a esa hora de probarlos”, comentó la emprendedora, que combina creatividad, esfuerzo y constancia para sostener su proyecto en un contexto económico complejo.
En esa jornada, recibió un total de 17 pedidos entre ambos negocios y la ganancia fue de 103,550 CUP.
La emprendedora cubana cuenta con un repartidor, pero asegura que cuando no dispone de su ayuda, ella misma se encarga de hacer las entregas porque “el negocio no puede parar”.
Además, la joven se ocupa de elaborar los flanes y helados, comprar los insumos, llevar la contabilidad y gestionar cada detalle del emprendimiento.
Su historia refleja el empuje y la resiliencia de muchos cubanos que, pese a las dificultades del país, apuestan por emprender y salir adelante con trabajo propio.
Preguntas frecuentes sobre el emprendimiento en Cuba
¿Cómo logró Chabelys Ceballos ganar más de 100,000 pesos en un día en Cuba?
Chabelys Ceballos logró recaudar más de 100,000 pesos cubanos en un solo día gracias a sus dos negocios privados en La Habana: uno de venta de helados y flanes y otro de comercio de zapatillas deportivas. En una jornada recibió 17 pedidos entre ambos negocios y la ganancia fue de 103,550 CUP.
¿Qué desafíos enfrentan los emprendedores cubanos en el contexto económico actual?
Los emprendedores cubanos enfrentan diversos desafíos, como la escasez de insumos, apagones prolongados y un mercado restringido. Además, deben lidiar con la falta de protección legal y la posibilidad de represalias gubernamentales si sus negocios prosperan demasiado. Sin embargo, muchos continúan apostando por el autoempleo como alternativa ante los bajos salarios estatales.
¿Por qué los jóvenes cubanos están optando por el emprendimiento?
Los jóvenes cubanos están optando por el emprendimiento como una forma de supervivencia debido a los bajos salarios estatales, la inflación y la escasez generalizada en el país. Historias de éxito como la de Chabelys Ceballos reflejan el empuje y la resiliencia de muchos que buscan independencia económica y mejores oportunidades.
¿Qué papel juegan las redes sociales en el emprendimiento cubano?
Las redes sociales son una herramienta esencial para los emprendedores cubanos. Ayudan a promocionar sus negocios y a conectar con clientes potenciales. Además, permiten compartir experiencias y estrategias de éxito, como lo hace Chabelys Ceballos, quien utiliza sus plataformas para mostrar la operación de sus negocios y atraer más clientela.
