La Sucursal Extrahotelera Palmares Pinar del Río se presentó el 28 de noviembre en la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) con una jornada dedicada a promover la cultura pinareña.
Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el maridaje de rones ni los tabacos Cohiba, sino un video compartido por la propia entidad donde se ve a varias personas disfrazadas de indios bailando un areíto para entretener a los visitantes.
El material, que Palmares difundió en sus redes como un “gran atractivo” en su paso por la feria, fue una muestra de “las representaciones de la cultura aborigen y del cimarronaje, parte de los shows característicos en la Cueva del Indio y el Palenque de los Cimarrones”.
“Más que espectadores, ¡hemos tenido participantes!”, celebró la empresa estatal, asegurando que el show fue “muy divertido” y “maravillosamente sensorial”.
La reacción del público en redes sociales fue muy diferente
El periodista Mario J. Pentón compartió el video con ironía, señalando: “Aborígenes cubanas realizan un areito para atraer la inversión extranjera a Pinar del Río”.
Los comentarios de usuarios no tardaron en llegar, calificando la puesta en escena como “un absurdo”, “una vergüenza” y “una muestra más del deterioro cultural del país”.
“Esto parece una parodia de sí mismos”, opinó un internauta, mientras otro resumía el sentir general: “Da pena ver cómo presentan algo así en una feria internacional donde Cuba debería mostrar lo mejor de su cultura, no una caricatura de ella”.
También hubo quien consideró que la danza "no es areito, sino el baile para repeler mosquitos en la isla"; y quien advirtió que "los pinareños se están adelantando a lo que es inevitable, son visionarios de lo que viene para Cuba".
El espectáculo folclórico de Palmares terminó robándose la atención, y no precisamente para bien, en una feria que debería mostrar el rostro más competitivo de Cuba ante los inversores extranjeros.
Preguntas frecuentes sobre la Feria Internacional de La Habana y las representaciones culturales en Cuba
¿Cuál fue la reacción del público ante el espectáculo de Palmares en FIHAV 2025?
La reacción del público en redes sociales fue mayoritariamente negativa. Muchos usuarios calificaron la puesta en escena como "un absurdo" y "una vergüenza", criticando que se presentara en una feria internacional algo que consideran una caricatura de la cultura cubana. Este tipo de espectáculos ha generado controversia, reflejando el deterioro cultural percibido por muchos en el país.
¿Por qué el gobierno cubano está buscando atraer inversión extranjera en FIHAV 2025?
El gobierno cubano busca atraer inversión extranjera para enfrentar la severa crisis económica que atraviesa el país. En el contexto de FIHAV 2025, se ha promovido un entorno de inversión "más moderno, ágil y transparente" para captar divisas frescas. Sin embargo, estas medidas chocan con la realidad de restricciones financieras impuestas recientemente, lo que genera desconfianza entre los potenciales inversores.
¿Qué impacto tienen las campañas de promoción de productos de lujo en Cuba?
Las campañas de promoción de productos de lujo, como rones y cafés presentados en FIHAV, han generado críticas y malestar entre la población cubana. La promoción de estos productos contrasta con la realidad de escasez y crisis económica que vive la mayoría de los cubanos. La población percibe estas campañas como una muestra del alejamiento del régimen respecto a las necesidades básicas de sus ciudadanos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las críticas sobre la situación económica y social del país?
El gobierno cubano ha respondido a las críticas insistiendo en la necesidad de "resistencia creativa" ante el embargo de Estados Unidos y las dificultades internas. El presidente Díaz-Canel ha apelado a la creatividad, la ciencia y la innovación como herramientas para superar la adversidad, aunque las medidas concretas no han logrado mitigar la desconfianza de la población ni de los inversionistas. La contradicción entre el discurso oficial y la realidad económica sigue generando tensiones y críticas.
