"Indios y cimarrones": La ridícula propuesta de Palmares para llamar la atención de inversores extranjeros en Cuba

La Sucursal Extrahotelera Palmares Pinar del Río se presentó el 28 de noviembre en la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) con una jornada dedicada a promover la cultura pinareña.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el maridaje de rones ni los tabacos Cohiba, sino un video compartido por la propia entidad donde se ve a varias personas disfrazadas de indios bailando un areíto para entretener a los visitantes.

El material, que Palmares difundió en sus redes como un “gran atractivo” en su paso por la feria, fue una muestra de “las representaciones de la cultura aborigen y del cimarronaje, parte de los shows característicos en la Cueva del Indio y el Palenque de los Cimarrones”.

“Más que espectadores, ¡hemos tenido participantes!”, celebró la empresa estatal, asegurando que el show fue “muy divertido” y “maravillosamente sensorial”.

La reacción del público en redes sociales fue muy diferente

El periodista Mario J. Pentón compartió el video con ironía, señalando: “Aborígenes cubanas realizan un areito para atraer la inversión extranjera a Pinar del Río”.

Los comentarios de usuarios no tardaron en llegar, calificando la puesta en escena como “un absurdo”, “una vergüenza” y “una muestra más del deterioro cultural del país”.

“Esto parece una parodia de sí mismos”, opinó un internauta, mientras otro resumía el sentir general: “Da pena ver cómo presentan algo así en una feria internacional donde Cuba debería mostrar lo mejor de su cultura, no una caricatura de ella”.

También hubo quien consideró que la danza "no es areito, sino el baile para repeler mosquitos en la isla"; y quien advirtió que "los pinareños se están adelantando a lo que es inevitable, son visionarios de lo que viene para Cuba".

El espectáculo folclórico de Palmares terminó robándose la atención, y no precisamente para bien, en una feria que debería mostrar el rostro más competitivo de Cuba ante los inversores extranjeros.