¿Alguna vez te has imaginado cómo sería La isla de las tentaciones si se hiciera en Cuba? Esa pregunta la respondió, a su manera, una cubana que está arrasando en TikTok con una parodia tan divertida y certera que ha hecho reír a miles de personas dentro y fuera de la Isla.

Rachel Téllez es una joven cubana que vive en Estados Unidos y que se ha ganado a miles de seguidores con sus videos de humor sobre la vida cotidiana de los cubanos y sus ocurrencias. Su contenido, lleno de naturalidad y picardía, combina acentos, gestos y situaciones que muchos reconocen como parte del día a día.

Uno de sus videos más virales hasta la fecha es una parodia de La isla de las tentaciones, en la que interpreta dos versiones del programa: la española y la cubana. Con solo cambiar la bandera y la actitud, pasa de una participante calmada y contenida a una cubana desbordante, con expresiones, frases y gestos que provocaron carcajadas entre los espectadores. Su humor sencillo y espontáneo retrata con mucha gracia esas diferencias culturales que todos identifican, pero pocos logran imitar tan bien.

El video ya supera las 400 mil visualizaciones y ha recibido cientos de comentarios. “Si hacen una isla de las tentaciones cubana se acaba la televisión”, escribió una usuaria entre risas. Otros aseguraron que “ahora quieren ver una versión cubana del reality” después de ver la interpretación de Rachel.

La tiktoker también protagonizó uno de los momentos más comentados del hilo cuando una espectadora española le reprochó que exageraba el acento peninsular. Con su desparpajo habitual, Rachel respondió: “Ay amiga, disculpa si no es así, pero el resto del mundo los oye así”. Su respuesta, lejos de generar polémica, aumentó aún más la simpatía del público.

En los comentarios abundan los elogios a su talento y naturalidad. “Hollywood no sabe lo que se está perdiendo contigo”, escribió una seguidora. “La cubana tiene que dar guerra porque somos así”, añadió la propia Rachel, entre risas, en respuesta a una amiga.

Lo más leído hoy:

Con su mezcla de carisma, humor y autenticidad, Rachel Téllez se ha convertido en una de las creadoras cubanas más queridas en TikTok. Su “isla de las tentaciones cubana” no solo arranca carcajadas, sino que demuestra que el ingenio y la alegría del cubano siguen conquistando las redes.