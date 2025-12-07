La UNE anuncia otro domingo de apagones masivos en Cuba

Vídeos relacionados:

Cuba enfrenta este domingo otra jornada de apagones masivos en todo el país, según el más reciente parte informativo de la Unión Eléctrica (UNE), que confirma un déficit de generación cercano a los 2,000 megavatios (MW), una cifra que mantiene al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al borde del colapso.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante el sábado el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas, con una máxima afectación de 2,091 MW registrada a las 18:10 horas.

Captura de pantalla Facebook / UNE

El documento detalla que la disponibilidad total del SEN a las 06:00 de la mañana de este domingo es de 1,298 MW, frente a una demanda de 2,487 MW, lo que provoca afectaciones de 1,206 MW por déficit de capacidad de generación.

A pesar de la incorporación de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos, cuya producción ascendió a 2,941 megavatios hora (MWh), con una potencia máxima de 546 MW, la generación renovable sigue siendo insuficiente para compensar la caída de la generación térmica y la escasez de combustible.

Las principales termoeléctricas del país continúan reportando averías y mantenimientos prolongados: se encuentran fuera de servicio la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) de Cienfuegos, la Unidad 6 de Diez de Octubre, la Unidad 2 de Felton y la Unidad 5 de Renté, mientras permanecen en mantenimiento las unidades 2 y 3 de Santa Cruz y la Unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, también en Cienfuegos.

El informe de la UNE reconoce además limitaciones en la generación térmica que afectan 551 MW, junto con problemas de combustible y lubricante que mantienen paralizadas 100 centrales de generación distribuida (902 MW), además de 5 motores de Fuel en Moa (68 MW) y 83 MW adicionales indisponibles por falta de lubricante.

En total, 1,053 MW permanecen fuera de servicio por carencias de combustible, uno de los factores más críticos de la crisis eléctrica.

Para el horario pico, previsto en la noche, la UNE pronostica la entrada de la unidad 5 de Renté con solo 60 MW, alcanzando una disponibilidad de 1,358 MW ante una demanda máxima de 3,300 MW. Esto dejaría un déficit estimado de 1,942 MW y afectaciones de hasta 2,012 MW, equivalentes a más del 60 % del país sin electricidad.

El régimen cubano sigue sin ofrecer soluciones estructurales a una crisis que se agrava con cada jornada y que mantiene a millones de cubanos viviendo entre apagones, calor y desabastecimiento, mientras el país continúa sumido en la oscuridad.