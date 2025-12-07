Conoce el pequeño pueblo de España donde viven 176 personas y entre ellos, un cubano

Vídeos relacionados:
En lo más profundo de la Serranía de Ronda, escondido entre montañas y carreteras estrechas que serpentean el paisaje andaluz, existe un pueblo diminuto donde viven apenas 176 personas.
Se llama Atajate, es el municipio menos habitado de toda la provincia de Málaga y, entre sus vecinos, aparece un detalle que despierta la curiosidad de cualquier lector cubano, allí vive un compatriota.
La información fue publicada por El Español, a partir de los datos más recientes del Censo Anual de Población 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ese reporte, Atajate perdió 20 habitantes en un año y se ha convertido en el pueblo más pequeño de la provincia.
Aun así, entre británicos, marroquíes, italianos, neerlandeses y españoles, un cubano también forma parte de esa comunidad diminuta, demostrando una vez más que los cubanos llegan, y se establecen, en los lugares más inesperados del mundo.
Un cubano en un pueblo donde todos se conocen
De acuerdo con El Español, la población de Atajate está formada por 159 españoles, seis marroquíes, cinco británicos, un francés, un italiano, una persona procedente de Países Bajos, un paraguayo y un cubano, que aporta su propio acento caribeño a este rincón casi aislado de Andalucía.
La presencia de un cubano en un municipio tan pequeño resulta significativa considerando el fenómeno de dispersión migratoria. La diáspora cubana ya no solo se concentra en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Miami; también aparece en pueblos mínimos, donde la vida transcurre entre huertas, silencio y vecinos que se saludan por el nombre.
Atajate: un lugar diminuto con mucha historia
A pesar de su tamaño, Atajate no es un sitio cualquiera. El pueblo está ubicado a más de 700 metros sobre el nivel del mar y es conocido por su paisaje montañoso, sus rutas de senderismo y la tranquilidad que ofrece a quienes buscan escapar del ruido urbano. Sus calles empedradas y su arquitectura blanca lo hacen un típico pueblo serrano, casi detenido en el tiempo.
Sin embargo, el caso de Atajate no es aislado. El Español señala que muchos de los municipios más pequeños de Málaga continúan perdiendo población. Salares, ahora el segundo pueblo menos habitado, cuenta con 196 vecinos, entre ellos 13 británicos, seis marroquíes y también ciudadanos de otros países. La provincia suma más de 1,7 millones de habitantes, pero la vida rural sigue disminuyendo año tras año.
En contraste, la presencia de migrantes, incluidos cubanos, ha crecido de manera visible en Andalucía. Y aunque se desconoce la historia personal del cubano que vive en Atajate, su sola presencia allí refuerza la idea de que la identidad cubana se expande y se adapta, incluso en lugares tan remotos que apenas aparecen en el mapa.
Preguntas frecuentes sobre la vida en Atajate y la diáspora cubana
¿Por qué es significativo que un cubano viva en Atajate?
La presencia de un cubano en Atajate es significativa debido al fenómeno de dispersión migratoria que experimenta la diáspora cubana. Tradicionalmente, los cubanos se establecían en grandes ciudades, pero ahora también se encuentran en pequeños pueblos como Atajate. Esto refleja cómo los cubanos están llegando a lugares inesperados y adaptándose a diversas comunidades alrededor del mundo.
¿Cómo ha afectado la migración a la población de Atajate?
Atajate ha visto una disminución en su población, perdiendo 20 habitantes en un año, según el Censo Anual de Población 2025 del INE. Sin embargo, la presencia de migrantes de diferentes nacionalidades, incluidos cubanos, ha contribuido a una diversidad cultural en el pueblo, aunque no ha podido revertir la tendencia de disminución poblacional que afecta a muchos municipios pequeños en la provincia de Málaga.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a España?
Los cubanos enfrentan múltiples desafíos al emigrar a España, como la adaptación a un nuevo entorno cultural y laboral. La historia de Rolan González, quien encontró estabilidad como carnicero en Galicia, ilustra el esfuerzo y la perseverancia necesarios para lograr una vida estable. Además, las diferencias en el sistema laboral y social, junto con el choque cultural, son retos comunes para los cubanos que se establecen en España.
¿Cómo es la vida en un pueblo pequeño como Atajate en comparación con las grandes ciudades de España?
La vida en Atajate ofrece tranquilidad y un sentido de comunidad que es menos común en las grandes ciudades. Con solo 176 habitantes, el pueblo permite una vida más pausada y en contacto con la naturaleza, a diferencia del bullicio urbano. Sin embargo, esta tranquilidad viene acompañada de desafíos, como la disminución de la población y el acceso limitado a ciertos servicios y oportunidades laborales que son más abundantes en ciudades más grandes.
