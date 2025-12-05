El sistema español de asilo le falla a los cubanos

Vídeos relacionados:

Solo 38 cubanos han sido reconocidos con el estatus de refugiado en España durante todo el 2025. En el mismo período, 311 solicitudes fueron rechazadas y 998 expedientes terminaron archivados, es decir, cerrados sin una evaluación de fondo.

Estas cifras, lejos de ser un detalle técnico, revelan una tendencia preocupante: España no está leyendo adecuadamente la realidad cubana, ni en términos políticos ni humanitarios.

Ningún cubano ha recibido Protección Subsidiaria ni Razones Humanitarias en lo que va de año. Ni uno solo. Esto sería sorprendente en un país estable; en el caso de Cuba, una nación con represión sistemática, criminalización del disenso y presencia constante de presos políticos, es sencillamente incomprensible.

Irónicamente, países democráticos o semidemocráticos de la región tienen más protecciones otorgadas y, en algunos casos, cientos o miles de razones humanitarias. Mientras tanto, Cuba aparece en la tabla con un cero absoluto.

El contraste es brutal: 48.573 razones humanitarias para venezolanos, 230 para peruanos, 299 para colombianos, además de decenas concedidas a ciudadanos de países con instituciones sólidas, alternancia política y separación de poderes.

Si uno mira estos datos sin contexto político, podría concluir que España considera que Cuba es un país menos necesitado de protección que la mayoría del continente. Pero basta observar la realidad, y las hemerotecas, para entender que esto no responde a la situación objetiva, sino a una política especialmente restrictiva hacia los solicitantes cubanos.

La cifra más escandalosa, sin embargo, no está en los reconocimientos ni en las denegaciones, sino en los archivados. Los 998 casos cubanos archivados no son solicitudes fallidas, sino solicitudes que nunca fueron evaluadas.

Un expediente archivado no dice “usted no tiene razones”, sino “su caso no se estudió”. Es la foto de un sistema que, ante la saturación, deja caducar procesos, pierde notificaciones, o interpreta como desistimiento lo que en realidad es desgaste, precariedad o simple desinformación.

Y ahí aparece la paradoja, mientras Cuba sigue siendo la dictadura más antigua del hemisferio occidental, España responde a la mayoría de sus solicitantes no con protección, ni con dudas, ni siquiera con un rechazo formal, sino con un cierre administrativo que los expulsa del sistema sin haberlos escuchado. No se deniega porque no haya razones; simplemente no se estudia el caso.

Las estadísticas oficiales terminan dibujando un país que no produce exiliados políticos, sino “expedientes inconclusos”. Un país cuyo flujo migratorio no se analiza, sino que se gestiona mediante archivos masivos. Un país que parece no necesitar protección, porque su realidad, política, social y represiva, no logra reflejarse en los formularios de la Oficina de Asilo.

Cero razones humanitarias, muy pocas protecciones y casi mil expedientes sin evaluar componen un patrón claro: el sistema español de asilo no está interpretando la persecución cubana con el rigor ni la coherencia que la situación exige. Y mientras la represión dentro de la isla se intensifica, la protección internacional fuera de ella se debilita.

No es un problema estadístico, es un problema político y humanitario.

No cuestiona solo la respuesta española; cuestiona la legitimidad de un sistema que, frente a uno de los regímenes más longevos y represivos de la región, prefiere cerrar expedientes antes que abrir los ojos.

Y en medio de esas cifras, de esos archivos, de esas esperas interminables que desgastan, estoy yo.

Yo soy uno más en esa larga lista de espera.