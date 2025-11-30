Goleada y gloria: Inter Miami conquista el Este y jugará su primera final de la MLS

Inter Miami vivió una noche histórica en el Chase Stadium al derrotar 5-1 a New York City FC, coronarse campeón de la Conferencia Este y asegurarse, por primera vez en su historia, un lugar en la final de la MLS.

El equipo de Lionel Messi -que no necesitó de su brillo habitual- firmó una actuación dominante sostenida por un triplete de Tadeo Allende, además de los goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano selló así una postemporada casi perfecta y mantiene encendida la ilusión de sumar un nuevo título a su corta pero vertiginosa historia.

Una exhibición sin fisuras

Allende fue la figura indiscutida de la noche. El argentino abrió el marcador controlando un pase largo de Sergio Busquets para el 1-0 y amplió la ventaja con un cabezazo tras un envío preciso de Jordi Alba. Sus dos primeras conquistas llegaron antes de los 25 minutos y marcaron el ritmo del partido.

Justin Haak descontó a los 37 y mantuvo a NYCFC en juego al descanso, pero solo de manera simbólica: Inter Miami nunca perdió el control.

Messi, que sufrió un golpe en la cabeza en los primeros minutos y luego una falta que lo dejó unos segundos en el piso, permaneció en la cancha sin mayores problemas.

Aunque no tuvo jugadas decisivas en el primer tiempo, terminó siendo clave después: a los 67, asistió a Silvetti con un pase profundo para que el juvenil definiera cruzado y firmara el 3-1.

Con esa acción, el capitán alcanzó las 405 asistencias oficiales entre clubes y selección, una cifra que se considera la mayor registrada en la historia del fútbol.

Telasco Segovia aportó el 4-1 con una jugada de lujo: pared con Alba en el área y definición tras un taco magistral del lateral español.

A los 89 minutos, Allende coronó su hat-trick para el 5-1 definitivo, sellando una actuación colectiva contundente.

La fortaleza del equipo también se sostuvo en su arquero, Rocco Ríos Novo, quien realizó atajadas clave, incluida una intervención a los 65 minutos ante un remate cruzado que evitó el empate parcial de NYCFC.

El camino a la final

El crecimiento del Inter Miami quedó retratado en su recorrido por la postemporada.

El equipo, que había terminado tercero en el Este durante la fase regular, superó a Nashville en una serie que necesitó tres partidos: ganó 3-1 y 4-0 en Miami, con una caída 2-1 en Tennessee que obligó al desempate.

Luego aplastó 4-0 a Cincinnati en semifinales antes del triunfo ante New York City.

En total, marcó 13 goles y recibió solo uno en sus últimos tres compromisos.

La transformación del club, desde la llegada de Messi en 2023 cuando ocupaba los últimos puestos de la liga, contrasta con la realidad de sus primeras cinco temporadas, en las que nunca había superado la ronda inicial de los Playoffs.

La conquista del Supporters’ Shield en 2023 y el título de Leagues Cup fueron los primeros pasos; ahora, el equipo está a un partido de coronarse campeón de la MLS.

El entrenador Javier Mascherano, quien asumió tras la salida de Gerardo Martino, destacó el espíritu del grupo: "Hemos llegado a la final con una fraternidad que nos saca adelante. La fuerza de un grupo puede sobreponerse a muchas cosas", afirmó tras la victoria.

Una final inédita y un desafío repetido

Inter Miami será local en la final del próximo 6 de diciembre, donde enfrentará a Vancouver Whitecaps, que venció 3-1 a San Diego FC para coronarse en el Oeste.

Será la primera vez que las Garzas disputen el título de la MLS.

Pero la definición tendrá un condimento especial: Vancouver derrotó a Miami en ambos duelos oficiales de esta temporada, disputados en semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF, con un global contundente de 5-1. El choque por la MLS será, además de histórico, una oportunidad de revancha.

La era Messi, en ascenso

Desde la llegada del astro argentino, el impacto del club ha traspasado lo deportivo: su camiseta rosa se vende en todo el mundo y el equipo avanza en la construcción de un nuevo estadio.

Messi tiene contrato hasta 2028 y se perfila como firme candidato a repetir el premio al Jugador Más Valioso de la MLS.

Ahora, tras conquistar la Conferencia Este con una de las actuaciones más sólidas de la temporada, Inter Miami está a las puertas de otro hito.

La fiesta en Florida continúa: esta vez, con la primera final de MLS de su historia y el sueño del título al alcance de la mano.