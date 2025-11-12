Después de Melissa, el fútbol devuelve sonrisas a los niños de Cayo Granma en Santiago de Cuba

Cayo Granma, en Santiago de Cuba, fue uno de los territorios devastados por el huracán Melissa en octubre, dejando un panorama de tristeza y desolación.

Sin embargo, un grupo de jóvenes avileños llegó hasta el islote con la idea de regalar algo de consuelo y devolver sonrisas a los niños del lugar.

“Aquí les dejo uno de los momentos más bonitos del día de hoy con los niños de Cayo Granma, que tratamos de alegrarles su día con algunas pelotas de fútbol. Terminamos super cansados, mañana estaremos en Guamá, así que esto es bomba, viejo, bomba”, escribió el joyero Mijail García, uno de los impulsores de la iniciativa junto a su amigo Leandro Guerra.

El escritor y activista Yasser Sosa Tamayo, quien ha plasmado en las redes sociales todo este recorrido solidario, relató en Facebook la visita al pequeño islote.

Captura Facebook / Yasser Sosa Tamayo

En su texto “Toti y el islote que resiste”, contó cómo los jóvenes llevaron donaciones, abrazos y esperanza a una comunidad que lo perdió casi todo.

Allí conocieron a Toti, un enfermero que durante el huracán vio desaparecer sus pertenencias, pero no su vocación de servir.

“Le llevamos un televisor y una olla multipropósito. Cuando se los entregamos, Toti no dijo nada: solo lloró”, escribió Sosa, describiendo un momento que, según él, simboliza la fuerza y la nobleza del pueblo cubano.

Días antes, el activista había relatado en Facebook la salida desde Ciego de Ávila de los dos jóvenes joyeros, quienes con apoyo de vecinos y amigos reunieron donaciones.

Captura Facebook / Yasser Sosa Tamayo

“Ellos no vienen a vender nada, vienen a multiplicar amor”, escribió Sosa, al destacar que su iniciativa nació del pueblo avileño entero, movido por la empatía hacia los afectados en Santiago de Cuba.

La jornada en Cayo Granma, marcada por el fútbol, las risas y la emoción de los más pequeños, cerró un día que demostró que la solidaridad también cura heridas y devuelve fe donde el huracán dejó vacío.