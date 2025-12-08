Venezolanos escapan en masa del país: ¿Cómo lo están haciendo si no hay vuelos internacionales?

Vídeos relacionados:

La crisis aérea que enfrenta Venezuela ha obligado a miles de personas a rediseñar sus rutas de salida en medio de una creciente amenaza de conflicto armado con Estados Unidos.

Sin vuelos internacionales disponibles, los viajeros deben completar un complejo circuito interno, que combina trayectos por carretera y vuelos locales hacia aeropuertos cercanos a la frontera.

El estado Táchira, en el oeste del país, se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito hacia Colombia. Uno de estos viajeros es José Castro, quien relató a la agencia Efe su travesía desde el estado Nueva Esparta.

Desde allí voló a Caracas, tomó otro vuelo hacia San Antonio del Táchira, y luego cruzó a Colombia por tierra. Su destino final: Madrid.

“Compré por 900 euros el billete hacia España”, explicó.

Este tipo de recorridos, impensables en otro contexto, se han vuelto comunes desde que al menos 12 aerolíneas internacionales suspendieran operaciones en Venezuela durante las últimas dos semanas.

La causa fue una advertencia de las autoridades de Estados Unidos sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano y del Caribe, en medio de una creciente tensión militar en la región.

Un país desconectado del mundo por aire

La suspensión de vuelos internacionales ha dejado a Venezuela aislada.

Actualmente no hay compañías extranjeras operando rutas desde o hacia el país, lo que ha provocado una oleada de viajeros recurriendo a rutas alternativas.

“Intenté buscar vuelos directos desde Caracas hasta Medellín y no conseguí. Me tuve que venir a la frontera. Es un poco más engorroso, es más tiempo y uno se desgasta más”, contó otro viajero a la citada agencia de prensa.

Ese viajero -también llamado José- viajaba junto a su esposa desde el estado Miranda hacia Medellín, Colombia. Su trayecto costó 540 dólares y fue la primera vez que atravesaban la frontera.

Puentes cerrados y protestas complican aún más el camino

El éxodo terrestre también ha enfrentado obstáculos.

José Castro contó a Efe que su trayecto se complicó cuando encontró cerrado el Puente Internacional Simón Bolívar, principal cruce entre Venezuela y Colombia.

El paso fue bloqueado por una protesta de familiares de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, quienes se encadenaron exigiendo justicia.

“Tuve que tomar un taxi hasta otro puente, conocido como Tienditas, a unos 10 kilómetros del Simón Bolívar, para continuar hacia suelo colombiano”, explicó Castro.

Aeropuertos fronterizos saturados y taxis binacionales

El Aeropuerto General Cipriano Castro, en San Antonio del Táchira, ha experimentado una explosión de tráfico.

Según Orlando Méndez, taxista que trabaja en la terminal aérea, los traslados se han incrementado tras las cancelaciones.

“Una aerolínea que llegaba solo en la mañana ahora vuela y llega en la tarde y viceversa”, afirmó a Efe.

Los taxis se han convertido, por tanto, en una herramienta crucial para quienes cruzan la frontera.

Méndez detalló que cobra 20 dólares “de aeropuerto a aeropuerto”, facilitando el traslado hasta el “puente aéreo” de Cúcuta, en Colombia, gracias a alianzas entre taxistas venezolanos y colombianos.

Aerolíneas locales intentan llenar el vacío

La crisis también ha obligado a las aerolíneas venezolanas a modificar sus operaciones.

Están abriendo nuevas rutas -como vuelos hacia Bogotá- y aumentando las frecuencias hacia las ciudades fronterizas.

La aerolínea Estelar, por ejemplo, activará cuatro nuevas frecuencias semanales entre San Antonio y Caracas, desde el 8 de diciembre hasta el 18 de enero de 2026.

Los vuelos operarán lunes, miércoles, viernes y domingo, según informó a Efe el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Táchira, Yionnel Contreras.

Terminales desbordados por la demanda

El especialista en asuntos fronterizos, William Gómez, informó que los 26 itinerarios semanales del Aeropuerto Cipriano Castro ya estaban copados, movilizando a unos 6,000 pasajeros.

Estimó que la cifra podría duplicarse en los próximos días, llegando hasta 12,000 o 14,000 viajeros, dada la ubicación estratégica del terminal, que se encuentra a solo 15 minutos del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.

La escena que se repite cada día en Táchira es la de una Venezuela que sigue intentando salir, ahora no en vuelos directos, sino en tramos improvisados.

La incertidumbre aérea ha convertido a los ciudadanos en viajeros forzados por tierra, mar y aire. Sin conexiones regulares, sin garantías de paso abierto, y con altísimos costos.