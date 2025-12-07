Régimen de Maduro llama a filas a 5,600 soldados en medio de tensión con EE.UU.

Vídeos relacionados:

Las Fuerzas Armadas de Venezuela incorporaron a filas el sábado a 5,600 nuevos soldados en medio de la creciente tensión con EE.UU.

Los nuevos reclutas son “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”, dijeron oficiales que condujeron la ceremonia según el reporte de AFP.

El coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez dijo que “Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio”.

Asimismo, el general Javier José Marcano Tábata aseguró que las solicitudes de inscripción se han incrementado desde que el peligro de guerra con EE.U. se hiciera latente.

“En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, declaró el militar.

La ceremonia de incorporación tuvo lugar en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas.

La Fuerza Armada venezolana cuenta con 200,000 efectivos más 200,000 policías.

El mismo sábado, Diosdado Cabello, uno de los cabecillas del régimen chavista, auguró una “gran victoria” frente a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos, en referencia al despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que Washington justifica como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

De acuerdo con EFE, Cabello hizo la afirmación en un contexto de tensión política con Estados Unidos, mientras el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que ese despliegue no responde únicamente a operaciones antidrogas, sino que forma parte de un intento de propiciar un cambio de régimen en Venezuela.

La agencia EFE reportó que el funcionario venezolano enmarcó su pronóstico de “gran victoria” en esa lectura de amenazas externas, reforzando la narrativa oficial que presenta las acciones de Estados Unidos en el Caribe como un factor de presión sobre Caracas.

El argumento estadounidense, en cambio, se centra en el combate al narcotráfico como motivo principal del despliegue en la zona.

Desde septiembre de 2025, EE.UU. ha intensificado ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico, alegando combatir el narcotráfico.

La ofensiva ha destruido 23 botes y causado 87 muertes, generando críticas por falta de evidencia y uso de fuerza militar.

EE.UU. acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una organización terrorista involucrada en el tráfico de drogas a Estados Unidos.