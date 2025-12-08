Rusia insta a Trump a evitar una escalada del conflicto con Venezuela

Vídeos relacionados:

Rusia llamó al presidente estadounidense Donald Trump a evitar que la tensión con Venezuela escale hacia un conflicto de mayor envergadura, según declaraciones del viceministro de Exteriores Sergey Ryabkov a la agencia TASS.

El funcionario aseguró que Moscú se mantiene “hombro con hombro” con el gobierno de Caracas en medio del deterioro político y diplomático en la región.

Ryabkov expresó una “gran alarma y preocupación” por la situación venezolana, señalando que las tensiones “no disminuyen” y que la escalada continúa. Según el diplomático, este clima responde al intento de Washington de imponer “su dominio incuestionable en la región”, lo que calificó como un sello distintivo de la administración Trump.

El viceministro recordó que Rusia y Venezuela firmaron recientemente un acuerdo de asociación estratégica y cooperación, reforzando sus vínculos bilaterales. En ese marco, afirmó que Moscú respalda plenamente a Caracas y a su liderazgo político en este momento de crisis.

Ryabkov insistió en que el Kremlin espera que la Casa Blanca se abstenga de dar pasos que agraven la situación y la acerquen a un conflicto abierto. “Instamos a que no se avance en esa dirección”, subrayó.

La tensión en el Caribe ha aumentado en las últimas semanas, impulsada por un despliegue militar y diplomático que Washington justifica como parte de su “lucha contra el narcotráfico”. El incremento de patrullas aéreas y navales, junto con la presencia de unidades especializadas del Pentágono, ha reconfigurado el equilibrio regional en un momento especialmente sensible.

Estados Unidos, que ha atacado embarcaciones ligadas el narcotráfico, mantiene que su prioridad es frenar las rutas de tráfico que atraviesan el Caribe hacia su territorio, argumentando que la creciente sofisticación de los carteles exige una respuesta más robusta.

No obstante, críticos señalan que estos movimientos coinciden con un interés creciente de Washington en contener la influencia de actores extrarregionales y eliminar la dictadura de Nicolás Maduro.

En este contexto, la región observa con preocupación cómo la retórica antidrogas se mezcla con maniobras navales, advertencias diplomáticas y reacomodos de alianzas. La escalada no solo implica riesgos para la estabilidad —desde incidentes militares hasta tensiones entre países vecinos—, sino que también podría convertir al Caribe en escenario de una disputa geopolítica más amplia.