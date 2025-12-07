Cubano Johan Oviedo pasa a los Red Sox en un cambio múltiple entre Boston y Pittsburgh

Vídeos relacionados:

Los Pittsburgh Pirates concretaron un movimiento significativo al enviar al pitcher derecho Johan Oviedo a los Boston Red Sox, en un canje que fue reportado inicialmente por Jeff Passan (ESPN) en la red social X y luego confirmado por múltiples fuentes, entre esas el periodista Francys Romero.

A cambio, Pittsburgh recibe al jardinero venezolano Jhostynxon García, una de las jóvenes promesas del sistema de Boston, expuso Romero en Facebook.

Con este movimiento, Oviedo cierra un ciclo de cuatro temporadas en Pittsburgh, donde mostró flashes de potencial y se consolidó como un abridor de valor. Ahora llegará a un equipo con aspiraciones de competir de inmediato en la Liga Americana.

Un cambio con más piezas en ambas direcciones

El acuerdo no fue de un solo jugador por otro: ambas organizaciones intercambiaron un paquete más amplio de prospectos y talento joven.

A Boston Red Sox llegan: Johan Oviedo (RHP), Tyler Samaniego (LHP) y Adonys Guzman ©, mientras que Pittsburgh Pirates recibe a Jhostynxon García (OF, Venezuela) y Jesús Travieso (RHP).

Con estas adiciones, Boston fortalece tanto su rotación como su profundidad en el bullpen, además de sumar un receptor en desarrollo. Pittsburgh, por su parte, continúa acumulando talento joven, alineado con su estrategia de reconstrucción y desarrollo a largo plazo.

Oviedo llega a un equipo contendiente

Después de años de altibajos y progreso estable, Oviedo aterriza finalmente en un equipo con proyección inmediata. Los Red Sox ven en él un brazo con margen de crecimiento, capaz de aportar innings de calidad en una división altamente competitiva.