Secretario de Defensa de EE. UU. justifica ofensiva militar en el Caribe ante críticas

Vídeos relacionados:

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió este sábado la ofensiva militar lanzada por el Gobierno de Donald Trump en el Caribe contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, asegurando que las acciones demuestran la determinación de Washington para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

Durante su intervención en el Foro Nacional de Defensa Reagan, en Simi Valley, California, Hegseth afirmó que la operación es una muestra de la “fuerza de la determinación estadounidense” y respaldó abiertamente las decisiones de los mandos militares involucrados.

Las declaraciones fueron recogidas por la cadena CNN, que también informó que el Congreso mantiene abierto un proceso de supervisión sobre los ataques.

El secretario explicó que la campaña antidrogas ha sido dirigida contra embarcaciones vinculadas a organizaciones consideradas terroristas y aseguró que la misión continuará mientras persista el tráfico de narcóticos en la región.

Sin embargo, la ofensiva ha desatado un amplio debate político y legal en Washington, después de que un segundo ataque, realizado en septiembre, provocara la muerte de sobrevivientes que habían quedado a la deriva tras un primer bombardeo.

El incidente ha generado cuestionamientos sobre un posible crimen de guerra, dado que el manual de leyes de conflicto armado del Pentágono establece que los náufragos deben ser considerados personas que necesitan asistencia y no pueden ser atacadas.

Lo más leído hoy:

Legisladores demócratas y republicanos solicitaron al Pentágono revisar la cadena de mando que permitió el segundo ataque y anunciaron audiencias sobre la actuación del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Hegseth defendió al almirante Frank “Mitch” Bradley, jefe del Comando, quien autorizó el ataque posterior, y afirmó que él mismo habría tomado la misma decisión en las mismas circunstancias.

Rechazó además haber emitido una orden directa de eliminar a todos los tripulantes y calificó esa versión como “totalmente ridícula”.

El secretario reconoció que aún no se ha publicado el video completo del operativo, pese a que el presidente Trump declaró esta semana que el Gobierno divulgará las imágenes.

Según CNN, el material fue mostrado a miembros del Congreso y generó división entre legisladores.

Algunos consideraron que el ataque fue desproporcionado y otros defendieron su legalidad bajo las normas de combate contra el narcotráfico.

La ofensiva en el Caribe, que forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración Trump y respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, ha resultado en la destrucción de 23 embarcaciones y la muerte de al menos 87 personas.

Aunque el Pentágono sostiene que los ataques buscan reducir el tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos, expertos legales han advertido que el uso de fuerza letal en aguas internacionales podría violar convenciones internacionales.

El debate en Washington continúa mientras la Casa Blanca mantiene su política de disuasión frente al narcotráfico regional, una estrategia que ha ampliado la presencia militar estadounidense en el Caribe y reavivado la tensión con gobiernos de la zona.