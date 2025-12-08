Todo lo que se sabe hasta ahora sobre tiroteo en que murió un cubano y su esposa en Miami

El cubano y su esposa, ambos fallecidos en un tiroteo doméstico en Miami

Más de dos días después del trágico tiroteo doméstico en que murieron el cubano Ulises Cabrera González y su esposa Susana Rosales Koris en el suroeste de Miami-Dade, aún persisten numerosas incógnitas sobre lo ocurrido.

La policía no ha esclarecido si se trató de un homicidio-suicidio o de un doble homicidio, y aunque algunas versiones apuntan a un posible acto de violencia doméstica, las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna hipótesis.

La familia se ha mostrado hermética frente a los medios y se ha negado a ofrecer declaraciones, mientras que el vecindario -habitualmente tranquilo- continúa consternado por un hecho que alteró por completo la rutina de una comunidad donde “nunca había pasado algo así”.

Una tarde de horror en un vecindario apacible

El suceso ocurrió en la tarde del sábado, poco después de la 1:00 p.m., en una vivienda situada en la Southwest 170 Terrace y la 153rd Court, en el suroeste del condado de Miami-Dade.

La Oficina del Sheriff del condado respondió a una llamada de emergencia que alertaba sobre un hombre herido dentro de una residencia. Al llegar, los agentes encontraron a Ulises Cabrera González, de 44 años, y a Susana Rosales Koris, de 42, ambos con heridas de bala.

Fueron declarados muertos en el lugar por el equipo de Miami-Dade Fire Rescue.

“Cuando nuestros agentes llegaron a la escena encontraron a un hombre adulto sangrando y a otra mujer adulta que también estaba sangrando, ambos tenían heridas de bala”, indicó Samantha Choon, vocera del Departamento del Sheriff de Miami-Dade.

Según fuentes policiales, había más personas dentro de la casa en el momento del tiroteo, aunque las autoridades no han revelado quiénes eran ni qué relación tenían con las víctimas, ni tampoco si alguno de ellos presenció directamente el suceso.

Dos vidas truncadas y una familia deshecha

La pareja, según registros públicos, estaba casada desde 2013. Él era natural de La Habana, Cuba, y ella oriunda de Guatemala. Vivían en esa vivienda desde al menos 2020, de acuerdo con el registro del tasador de propiedades del condado.

Les sobreviven dos hijos menores de edad, una niña y un niño.

No se ha precisado si los menores estaban presentes en la vivienda durante el tiroteo ni cuál es su situación actual. Lo único cierto es que la tragedia ha dejado una familia devastada.

“Me da mucho pesar. Es una tragedia. Quedan dos niños y una familia devastada. Es algo lamentable”, dijo Juliana Lescaiule, vecina del lugar, en declaraciones a la prensa local.

Sospechas no confirmadas

Aunque algunos vecinos especulan que pudo tratarse de un acto de violencia doméstica -e incluso que el esposo podría haber disparado a la esposa antes de quitarse la vida- ninguna de esas versiones ha sido confirmada por las autoridades.

“Escuché que se trataba de un homicidio, algo que es infrecuente en esta zona que es muy tranquila”, afirmó Elaine González, otra residente del vecindario.

Varias declaraciones coinciden en que el barrio no había registrado hechos violentos similares con anterioridad.

Telemundo 51 informó que, según comentarios de un vecino, se baraja la posibilidad de que el incidente haya sido provocado por un conflicto doméstico, pero la Oficina del Sheriff no ha ofrecido detalles sobre posibles móviles ni ha identificado sospechosos.

El comunicado más reciente indica que la investigación continúa abierta y que es aún “muy temprano para confirmar si se trató de violencia doméstica”.

Lo que se sabe hasta el momento

Pese a la falta de confirmaciones oficiales, se han podido reconstruir algunos hechos clave:

-El tiroteo ocurrió el sábado poco después de la 1:00 p.m. en una casa ubicada en la SW 170 Terrace y 153rd Court, Miami-Dade.

-Las víctimas fueron identificadas como Ulises Cabrera González (cubano, 44 años) y Susana Rosales Koris (guatemalteca, 42 años).

-Ambos fueron hallados muertos por heridas de bala y declarados sin vida en la escena por los equipos de rescate.

-Residían en la propiedad desde al menos 2020 y estaban casados desde 2013.

-Tenían dos hijos menores de edad que han quedado huérfanos.

-Había más personas en la casa durante el suceso, pero se desconoce su identidad.

-La familia ha evitado cualquier contacto con la prensa.

-Las autoridades no han confirmado si fue un homicidio-suicidio, un asesinato o violencia doméstica.

-El vecindario es considerado una zona tranquila, sin antecedentes de crímenes violentos.

Lo ocurrido este fin de semana en el suroeste de Miami-Dade es una tragedia cuyas consecuencias humanas son devastadoras, especialmente para los dos niños huérfanos que deja este caso.

A pesar de las sospechas y versiones no oficiales que circulan, la causa del tiroteo sigue sin esclarecerse y las autoridades no han emitido ninguna declaración definitiva.

El hermetismo de la familia, la falta de declaraciones oficiales y el hecho de que la investigación esté aún en sus primeras etapas hacen que muchas preguntas sigan sin respuesta.