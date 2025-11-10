De refugiado del Mariel a delincuente reincidente: Cubano enfrenta largo historial criminal en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Llegó a Estados Unidos en 1980 buscando libertad, pero terminó sumando condenas por delitos graves: Santo Ángel Rodríguez Silot, uno de los cubanos del éxodo del Mariel, enfrenta un largo historial criminal que incluye cargos por drogas y violencia.

De acuerdo con un comunicado de la agencia Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Rodríguez Silot fue uno de los más de 125 mil cubanos que abandonaron la isla por el puerto del Mariel durante la oleada migratoria permitida por Fidel Castro y acogida entonces por el gobierno de Jimmy Carter.

Sin embargo, lejos de aprovechar la oportunidad de rehacer su vida en suelo estadounidense, acumuló varias condenas por posesión de cocaína, posesión de heroína y agresión agravada con lesiones graves.

ICE señaló que Rodríguez Silot figura entre “lo peor de lo peor” en Miami, una clasificación que agrupa a los inmigrantes con historiales criminales más extensos y reincidentes en delitos graves.

Las autoridades destacaron que su caso representa un ejemplo de reincidencia y violencia sostenida a lo largo de los años.

El éxodo del Mariel, ocurrido entre abril y octubre de 1980, marcó una de las mayores oleadas migratorias de la historia cubana reciente.

Miles de cubanos buscaron refugio en Florida huyendo de la represión y la pobreza impuesta por el régimen de Fidel Castro, aunque entre ellos también viajaron presos comunes y personas liberadas de instituciones penitenciarias y psiquiátricas, utilizadas por el gobierno cubano para deshacerse de sectores considerados “indeseables”.

La vigilancia de las autoridades migratorias sobre ciudadanos cubanos con antecedentes penales en Estados Unidos ha aumentado notablemente.

Uno de los casos más recientes involucra a un cubano arrestado en Florida, incluido por el ICE en la lista de inmigrantes prioritarios para deportación por reincidencia en delitos graves.

Otro caso en Miami también provocó atención cuando se confirmó que un cubano con un historial delictivo acumulado sería deportado tras comprobarse múltiples violaciones legales, incluida agresión agravada.

Estas decisiones reflejan la política actual de ICE, que ha intensificado sus esfuerzos por retirar del país a individuos considerados una amenaza para la seguridad pública.

La situación se repitió poco después, cuando otro cubano fue arrestado en Miami bajo cargos de fraude y hurto mayor, siendo identificado por las autoridades como reincidente y con historial de incumplimiento migratorio.

ICE explicó que este tipo de perfiles encajan dentro de su categoría de prioridad para la deportación inmediata.

La operación más reciente impactó a una pareja recién casada, cuando ambos fueron detenidos por ICE pese a haber contraído matrimonio en EE.UU.. Según el reporte, el hombre tenía antecedentes penales y la agencia determinó que el matrimonio no alteraría su estatus migratorio.

Este caso pone en evidencia el escrutinio cada vez mayor que enfrentan los migrantes cubanos, incluso aquellos con vínculos familiares establecidos en el país.