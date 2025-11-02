Revelan videos del interrogatorio de dos testigos en caso por la muerte de El Taiger

Una de las testigos en el momento en que fue entrevistada por la policía (i) y Momento posterior al asesinato de El Taiger (d)

Los interrogatorios policiales a dos mujeres vinculadas al principal sospechoso del asesinato del cantante cubano El Taiger han salido a la luz y ofrecen un vistazo inquietante sobre el suceso.

Las testigos, identificadas como Reina Richard y Solayne de la Caridad García Valdés, fueron interrogadas durante varias horas en los días previos a la detención de Valdes Galloso.

Las grabaciones, divulgadas ahora por Telemundo 51, forman parte de las pruebas clave en la investigación.

Según los registros policiales, una de ellas vivía en la misma casa donde ocurrió el presunto crimen, y su cercanía con el entorno del acusado convierte sus testimonios en piezas fundamentales dentro del caso.

Solayne de la Caridad García Valdés, expareja del hijo de Damián Valdés Galloso, relató a los detectives que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones de la vivienda cuando escuchó ruidos y fue despertada por el propio acusado.

Este le habría dicho que El Taiger “se había dado un golpe en la cabeza” y que debía llevarlo al hospital.

A lo largo del interrogatorio, García expresó su confusión, afirmando que el cantante había llegado a la residencia en aparente buen estado y que no había notado ningún problema entre él y Valdes Galloso.

“Él me dijo que se dio un golpe en la cabeza y que lo iba a llevar para el hospital, pero cuando yo vi las noticias fue que me enteré que no fue un golpe en la cabeza”, dijo García Valdés, visiblemente afectada durante su declaración.

Según los agentes, no solo estaba presente en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, sino que también fue testigo del momento en que Valdes Galloso trasladó el cuerpo del cantante a un vehículo. Los detectives aseguraron tener imágenes en video que confirmaban esta secuencia.

Altercados y contradicciones

La mujer también admitió que ese mismo día había tenido un altercado con el acusado, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre el motivo de la disputa.

Esta confrontación añade una nueva capa de tensión al ambiente ya cargado que se vivía en la casa.

La otra testigo, Reina Richard, fue igualmente interrogada durante horas.

Aunque su testimonio ha sido menos expuesto públicamente, fuentes cercanas a la investigación indican que su declaración ayudó a establecer la cronología de los eventos.

Su rol dentro del hogar y su cercanía con los involucrados aún están siendo evaluados por las autoridades.

Nueva evidencia visual

Los interrogatorios no son el único material que ha salido a la luz. En semanas anteriores, se difundieron fotografías del interior de la casa donde murió El Taiger, revelando signos evidentes de violencia y desorden.

Esta evidencia visual refuerza las sospechas de que la versión inicial de un accidente podría ser parte de una estrategia de encubrimiento.

Las recientes revelaciones contrastan con la afirmación inicial del sospechoso de que El Taiger habría sufrido simplemente una caída.

La presencia de testigos, imágenes del lugar y los videos del momento en que el cuerpo fue sacado del domicilio, sugieren un escenario mucho más complejo.

La filtración de estos videos representa un nuevo capítulo en el proceso legal contra Damián Valdes Galloso. El juicio está previsto para comenzar el 8 de diciembre.

De ser hallado culpable, Damian Valdez Galloso podría enfrentar cadena perpetua.