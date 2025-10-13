Cubano entre los tres acusados de irrumpir en casa de una mujer en Miami-Dade y agredirla

El cubano Raydel Sánchez (a la izquierda), Jerry Byron y Johanna Kuhn Foto © Miami Dade Corrections & Rehabilitation (MDCR)

Un ciudadano cubano es uno de los tres sospechosos que enfrentan cargos graves por irrumpir en la vivienda de una mujer en el condado de Miami-Dade, agredirla reiteradas veces y amenazarla de muerte, según informaron las autoridades.

Raydel Sánchez, de 37 años y oriundo de Cuba, junto a Jerry Byron, de 38, y Johanna Kuhn, de 21, fueron detenidos por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) como los presuntos autores del ataque a la víctima, el pasado 16 de julio, reportaron medios de prensa locales.

De acuerdo con el informe de arresto, la agresión ocurrió alrededor de las 6:45 a.m. de ese día, en un lugar omitido en el documento policial.

Antes, la víctima había dado aviso a la policía luego de presenciar a Byron arrastrar a otra mujer hacia una vivienda cercana.

Mientras los agentes investigaban ese caso, los tres acusados rompieron la puerta del patio trasero de la víctima e irrumpieron en su casa.

El informe policial describe que, una vez dentro del domicilio, Sánchez agarró a la mujer por la camiseta, rompiéndola, y le gritó: “P****, nos vas a dejar entrar aquí o te mataremos”. Ella intentó hacer una llamada para pedir auxilio a su familia y entonces, Byron le arrebató el celular.

La situación escaló después de que los oficiales de policía se fueron de la zona. En el patio, Sánchez golpeó a la mujer con un paraguas y Byron la pateó.

Ella logró huir en su vehículo, pero el cubano la siguió hasta otra residencia e intentó golpearla, según el informe. Posteriormente, la víctima regresó a su casa, donde Sánchez la esperaba y la golpeó en la espalda con un bate de béisbol.

Los agentes llegaron poco después y lo arrestaron, mientras que Kuhn fue identificada y detenida más tarde, señaló Local10 News citando el reporte de la MDSO. Registros policiales también consignan la detención de Byron.

Los tres sospechosos se enfrentan a un cargo cada uno por robo con agresión o lesiones, lesiones agravadas y robo con intimidación.

El cubano tiene un extenso historial delictivo, que incluye múltiples cargos por agresión, robo, posesión de drogas, manipulación de evidencia y otros, según consta en archivos en línea de la corte del condado de Miami-Dade.

Byron está detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), al igual que Kuhn, mientras que Sánchez permanece en el Centro de Detención Metrowest. La fianza de estos dos últimos figura en los registros como “por establecer”.

