Dos personas permanecen en estado crítico tras accidente masivo en Villa Clara

Dos de las personas heridas en la colisión de dos ómnibus en el municipio Ranchuelo, en Villa Clara, este lunes, permanecen “en estado crítico, con peligro para la vida, pero estables”, confirmó la Dirección Provincial de Salud.

Las autoridades sanitarias actualizaron la condición clínica de los pacientes accidentados esta mañana, en el choque frontal de dos guaguas en una carretera del poblado de Esperanza, cuando presuntamente uno de los vehículos trataba de adelantar a un carretón de tracción animal.

El accidente masivo dejó a 49 personas heridas, entre ellas nueve niños.

Captura de Facebook/CMHW La Reina Radial del Centro

El Dr. Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos de la dirección de Salud en Villa Clara, informó a la prensa local que todos los heridos recibieron atención médica y cinco de ellos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas, incluida una adolescente de 16 años.

De los dos pacientes en condición crítica, uno fue operado por un trauma de tórax; mientras que una persona se encuentra reportada de grave por traumatismo craneoencefálico.

Los ocho niños internados en el hospital pediátrico presentan evolución estable y permanecerán en observación durante 24 horas.

El doctor Chang anunció, además, que 21 pacientes adultos podrían recibir el alta médica en las próximas horas, debido a su “evolución favorable”.

En un informe preliminar sobre las víctimas, las autoridades de Salud en la provincia habían reportado dos personas en estado crítico y dos graves, mientras que las restantes presentaban policontusiones y lesiones menores, aunque se mantenían en observación médica como medida preventiva.

El accidente masivo ocurrió en el kilómetro 288 de la Carretera Central en Esperanza e involucró a un ómnibus Yutong (chapa 121284), una guagua Diana (chapa 027011) y un carretón de tracción animal que se encontraba en la vía, según precisó horas después del siniestro el teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, la guagua Yutong se dirigía a recoger a trabajadores de Farmacuba en Esperanza, cuando impactó contra la Diana, perteneciente a la base de Ranchuelo, que cubría la ruta San Juan–Santa Clara.

La presencia del carretón en la vía podría haber influido en el accidente, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas por peritos del Ministerio del Interior (Minint).

Tras registrarse la colisión, equipos de emergencia, personal de salud y efectivos de la Policía acudieron al lugar para asistir a las víctimas y recoger evidencias que permitan esclarecer las causas.

Los 40 adultos heridos fueron trasladados al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” y los nueve menores fueron ingresados en el Hospital Pediátrico “José Luis Miranda”, ambos en Santa Clara.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos, aunque la gravedad de algunos pacientes mantiene bajo tensión al sistema sanitario local.

