Se vuelca un camión con balitas de gas en céntrica avenida de Santiago de Cuba

Un accidente ocurrido en la Avenida Las Américas, en Santiago de Cuba, puso en alerta a los vecinos y transeúntes este sábado, cuando un camión que transportaba balitas de gas se volcó, provocando la congregación de numerosos curiosos en la zona.

Según el testimonio de Ariel Lebeque Diasco, testigo presencial que compartió un video en Facebook, el suceso ocurrió luego de que el camión aparentemente golpeara otro vehículo estacionado en la esquina.

"Se volcó el carro de gas. Menos mal, parece que las balitas vienen vacías", dijo.

"Parece que le dio un golpe en la esquina al carro ese que estaba aquí, parece que ponchado también, y ahí se volcó", relató.

En las imágenes se observa cómo el camión quedó volcado hacia la derecha, con las ruedas sobre la calzada mientras la parte superior, junto con la carga de balitas, terminó sobre la acera.

También es visible el derramamiento de un líquido: aceite o petróleo.

Afortunadamente, de acuerdo con el testigo, al estar las balitas vacías el riesgo fue menor.

El vehículo que habría estado involucrado en la colisión, también un camión, se ve en el video estacionado sin daños visibles.

Hasta el momento, no se ha informado sobre heridos ni sobre la intervención de autoridades locales para despejar la zona o controlar la circulación.

En la sección de comentarios del post, un usuario criticó que no se acordonara el área del incidente.

"Un pequeño incendio en esa área con esas balas de gas que no tienen alrededor al personal que tiene que revisarla o sea los bomberos, un salidero o una fuga de gas y eso iba ser la masacre del año, por no llegar a tiempo y despejar el área urgentemente", expresó.

Lebeque Diasco afirmó que la la Policía advertía a los curiosos, pero muy pocos hacían caso.

El accidente evidencia los riesgos que implican el transporte de materiales presurizados en calles céntricas y la rápida concentración de personas alrededor de la escena, lo que aumenta la posibilidad de incidentes adicionales si no se actúa con precaución.

Este tipo de hechos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte de productos peligrosos, así como la supervisión en avenidas de alto tráfico, donde un pequeño accidente puede convertirse rápidamente en una emergencia.

No es un caso aislado

Este hecho se enmarca en una serie de incidentes similares ocurridos en los últimos años con camiones de la empresa estatal Unión Cuba Petróleo (CUPET) que transportan balitas de gas licuado.

La mayoría de estos accidentes han terminado con los vehículos volcados, muchas veces debido al peso de la carga o a fallas mecánicas, generando preocupación sobre la seguridad de estas operaciones en zonas urbanas.

En octubre del año pasado, un camión de CUPET chocó con un automóvil en la intersección de Línea y 12, en el Vedado, La Habana, cuando el semáforo estaba sin electricidad.

Las fotos del accidente mostraban al camión volcado en plena calle y cuatro semáforos apagados, probablemente por un apagón en la zona.

Según testigos, los bomberos acudieron, pero no realizaron acciones significativas, y los tres ocupantes del camión solo sufrieron golpes leves.

En junio de 2023, otro camión cargado de balitas de gas se volcó a la entrada del distrito Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.

El conductor salió ileso y las balitas estaban vacías, aunque los frenos de emergencia del vehículo no funcionaron al final de una loma.

Aunque solo hubo daños materiales, el incidente refleja la precariedad en la operación de estos vehículos.

En enero de 2023, un accidente similar ocurrió en el municipio Diez de Octubre, en La Habana. El camión se volcó sin provocar heridos ni escapes de gas.

Testigos señalaron que el chofer fue llevado al hospital para revisión, mientras que la ambulancia atendía a vecinos evacuados, principalmente adultos mayores.

La repetición de estos incidentes pone de relieve la necesidad de mejorar la supervisión de los camiones de CUPET y revisar las condiciones de seguridad, especialmente en áreas urbanas con alta densidad de población.

La serie de accidentes previos evidencia la vulnerabilidad de las operaciones y la exposición de conductores, transeúntes y vecinos ante situaciones que podrían derivar en tragedias de mayores proporciones.