Se recupera otro de los cubanos heridos por la explosión en las parrandas de Guayos

Uno de los cubanos heridos durante la explosión ocurrida en las tradicionales parrandas del municipio de Guayos, en la provincia de Sancti Spíritus, ha sido dado de alta médica y continúa su recuperación satisfactoria, según informó en redes sociales el activista local Javier Carta.

Se trata de José Carlo Falcó, carpintero de oficio y vecino del poblado de Camujuaní, quien sufrió quemaduras durante el accidente que estremeció las celebraciones populares hace varias semanas.

“¡Ya está de alta y mejorando! Qué bueno, bro. Un hijo de Camajuaní que todos estaban pendientes de su salud”, escribió Carta en su perfil de Facebook.

El mensaje también agradece la ayuda de familiares, vecinos y miembros de la comunidad, tanto dentro como fuera de Cuba, que enviaron medicamentos, cremas y apoyo económico a los lesionados.

“Agradecer mucho a su novia, suegro y suegra, Wilder, presidente del barrio La Loma, Inay, Ana Dilen y todos los Lomeros en el exterior que han ayudado con medicinas y cremas a todos los lesionados. Gracias y pronta recuperación”, añadió.

Durante la reciente celebración de las parrandas se registraron dos explosiones de morteros, que dejaron en total nueve heridos.

Dos de ellos fueron reportados por los médicos en condición crítica, uno de los cuales falleció y otro continuaba con peligro para la vida; tres graves y el resto con heridas menos graves o leves.

La víctima mortal fue identificada como Arniel Díaz Pacheco, quien tenía quemaduras muy graves a las cuales sucumbió.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Sancti Spíritus y Santa Clara, donde recibieron atención médica especializada.

Desde entonces, vecinos, familiares y emigrados espirituanos han organizado campañas solidarias para proveer medicamentos, gasas y pomadas que escasean en los centros de salud del país.

El caso de José Carlo Falcó ha generado una amplia ola de apoyo en redes sociales, especialmente desde comunidades de emigrados en Estados Unidos y España, quienes han contribuido con insumos médicos y donaciones directas.

Al menos tres de los heridos más graves continúan bajo observación médica.