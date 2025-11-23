Intentan robar perfumería en Miami-Dade: Sospechosos son cubanos y podrían haber cometido otros atracos

Un nuevo intento de robo en el suroeste de Miami-Dade ha encendido las alarmas entre los comerciantes locales, que temen que un grupo de delincuentes cubanos esté detrás de una serie de asaltos a negocios de perfumería de alta gama en la zona.

El incidente ocurrió en la madrugada del miércoles, alrededor de las 3:00 am, en la tienda Valencia Perfumes, ubicada en la avenida 107 y la calle 40.

Al menos cuatro individuos llegaron hasta el local e intentaron forzar la puerta trasera con una herramienta de corte. Sin embargo, el intento fue frustrado cuando la herramienta se quedó sin batería.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los sospechosos intentaban hacerla funcionar, con diálogos en los que se evidencian expresiones propias de hablantes cubanos, además de su acento particular.

El propietario del establecimiento, Ulises Valencia, relató a Telemundo 51 que su tienda ya había sido víctima de un robo hace más de un año, cuando los ladrones se llevaron aproximadamente 100,000 dólares en perfumes de alta gama.

"Saben que aquí tenemos perfumes costosos. Hay fragancias que valen 400 o 500 dólares y las venden en el mercado negro a mitad de precio, en un solo día", explicó.

Valencia sospecha que los responsables podrían ser los mismos que actuaron en el pasado y que operan de manera coordinada.

El comerciante compartió en sus redes sociales el video del robo grabado por la cámara de seguridad. Gracias a ello pudo saber que los sujetos utilizaron un vehículo robado.

"Gracias a la comunidad encontramos que el auto que usaron es robado. La persona se dio cuenta de que era su auto y me llamó. Me dijo: 'mira ese es mi auto, lo reporté robado el 4 de octubre y ni siquiera el detective me ha llamado para decir que hay alguna información adicional'", cuestionó Ulises.

Según el propietario, otros negocios de perfumería en el área también han sido blanco de intentos de robo recientes.

"Tengo un amigo que se llama Santiago, que también fue víctima. Y una conocida, Leidy, que intentaron robarle el lunes. Lo están haciendo a menudo porque no se están resolviendo los casos", afirmó.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade confirmó que está al tanto de estos incidentes y que las investigaciones permanecen abiertas.

Las autoridades instan a los comerciantes a denunciar todos los casos y solicitan la colaboración de la comunidad para ayudar a identificar y capturar a los sospechosos.

Se recuerda que cualquier información puede ser comunicada de inmediato a la línea de alto al crimen del condado, con la posibilidad de recibir una recompensa monetaria.

Este nuevo intento de robo evidencia un patrón preocupante de delitos dirigidos a tiendas de perfumería en Miami-Dade y la percepción de impunidad que, según comerciantes locales, ha permitido que los delincuentes repitan sus acciones sin consecuencias inmediatas.