La cubana @anymay234 se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video donde muestra lo que, según ella, es una de las razones por las que decidió dejar Miami y mudarse a Cape Coral: el tráfico.

En la grabación, compartida en su perfil de TikTok, se observa una larga fila de autos avanzando con orden y calma frente a una escuela. La cubana no puede disimular su asombro.

“Y después me preguntan que por qué me mudé de Miami a Cape Coral. Miren estos carros, miren esta organización. Uno de frente, uno de lado. Si fuera en Miami se estarían matando por entrar todos juntos a la vez. Miren: uno y uno. ¡Qué belleza!”, dice en tono de alivio mientras graba la escena desde su auto.

El clip generó una avalancha de reacciones. Mientras algunos coincidieron en que fuera de Miami se vive con más tranquilidad, otros salieron en defensa de la ciudad del Sol, señalando que el orden mostrado es típico de una zona escolar, y que en Cape Coral también hay caos... solo que distinto.

“Desde que me mudé para acá vi la diferencia”, comentó una seguidora. “Eso se llama respeto, no como en Miami, que parece el Caribe entero manejando sin reglas”, escribió otra.

Pero los defensores de Miami no se quedaron callados: “Nadie le pregunta por qué se fue de Miami. Es ella la que no para de hablar de Miami”. “Miami es Miami, lo demás es monte”, respondió otro con humor.

Lo más leído hoy:

Incluso algunos aseguraron que el orden en Cape Coral no durará mucho: “Déjale el tiempo a los de Miami que ya están llegando”, bromeó un usuario.

Anymay respondió con carcajadas a muchos de los comentarios, pero se mantuvo firme en su opinión: “Se nota bastante, digan lo que digan”, escribió.

Cape Coral, situada en el suroeste de Florida, ha visto crecer su población cubana en los últimos años, en parte por la búsqueda de zonas más económicas y tranquilas para vivir.

¿Es realmente tan diferente el tráfico? El debate sigue abierto, pero lo cierto es que el video de Anymay puso sobre la mesa una comparación que muchos cubanos se hacen a diario.

Preguntas frecuentes sobre la mudanza de Miami a Cape Coral