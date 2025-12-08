Un regalo que derrite corazones: Recrea una videollamada con Santa Claus para los más pequeños

¿Imaginas la cara de tu hijo cuando Papá Noel lo llame por su nombre y mencione sus pasatiempos favoritos? Ya es posible gracias al nuevo servicio de Videollamada con Santa, una experiencia personalizada que está conquistando a miles de familias y que, este año, llega con un descuento especial para los lectores de CiberCuba.

En tiempos en que las tradiciones buscan reinventarse, esta propuesta digital trae de vuelta una emoción que nunca pasa de moda: la magia navideña reflejada en los ojos de un niño.

Se trata de un video único, creado especialmente para cada pequeño, en el que Santa Claus aparece frente a la pantalla hablando directamente a él, como si lo conociera desde siempre. Menciona su nombre, su edad y aquello que le apasiona, convirtiendo cada mensaje en un recuerdo irrepetible.

Videollamada Santa

La magia en tres pasos

El proceso para crear el video es tan sencillo como emocionante. En la página videollamadasanta.com, los padres, abuelos, tíos o cualquier persona con un peque al que sorprender solo deben completar un breve formulario con los datos esenciales del niño: su nombre, su edad y aquello que más le gusta —desde una caricatura favorita hasta un deporte o un juego particular—. Luego se introduce un correo electrónico, que será donde llegue el video final.

Tras hacer clic en el botón rojo para crear el mensaje, el sistema redirige a una plataforma de pago completamente segura gestionada por Stripe, uno de los servicios más confiables del mundo y utilizado por millones de comercios. La web no almacena ningún dato de tarjetas ni información confidencial, garantizando privacidad total.

A partir de ese momento, una inteligencia artificial se encarga de procesar la información y darle vida al mensaje de Santa. En apenas 5 a 10 minutos, el video llega directamente al correo del usuario en formato MP4 y en calidad HD, listo para ser reproducido, enviado o guardado como un tesoro familiar.

Videollamada Santa

Un mensaje que puede viajar a cualquier parte del mundo

Una de las mayores ventajas del servicio es que puede pagarse desde cualquier país. Esto significa que padres, tíos, padrinos y abuelos que viven fuera de Cuba pueden regalar un mensaje navideño a sus pequeños en la isla, sin importar la distancia.

Para muchos, esta opción se convierte en un puente emocional que acerca afectos y tradiciones que la migración suele dispersar.

Descuento especial para la audiencia de CiberCuba

El precio regular del video actualmente es de $4.99, pero por tiempo limitado los lectores podrán acceder a un 50% de descuento usando el código promocional: CIBERCUBA50

Con él, el precio final queda en la mitad, haciendo posible un gesto lleno de magia a un costo muy accesible.

¿Por qué emociona tanto a las familias?

Aunque se trata de un servicio tecnológico, lo que realmente cautiva es la experiencia humana que genera. Los testimonios coinciden: los niños ven el video, asombrados de que Santa sepa quiénes son, qué edad tienen y qué cosas disfrutan.

Para los padres, es una forma hermosa de mantener viva la ilusión navideña; para los familiares que viven lejos, una manera de sentirse cerca durante una fecha tan simbólica.

Videollamada Santa

En un mundo acelerado, regalar unos segundos de felicidad genuina puede marcar la diferencia. Y pocas cosas son tan poderosas como ver el brillo en los ojos de un niño cuando escucha a Papá Noel pronunciar su nombre.

Quienes deseen crear su video personalizado pueden hacerlo aquí videollamadasanta.com. Recuerda usar el código CIBERCUBA50 para acceder al descuento especial.