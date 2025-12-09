Diplomática cubana califica a Marco Rubio de “ignorante” y “papelacero” en nuevo ataque contra EE.UU.

Vídeos relacionados:

La diplomática cubana Johana Tablada de la Torre, subdirectora general para Estados Unidos del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), arremetió este lunes contra el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a quien calificó de “ignorante” y “papelacero” en un nuevo episodio de su cruzada retórica contra Washington.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Tablada de la Torre acusó a Rubio de intentar “imponer nuevamente su agenda personal” y de basar sus propuestas sobre América Latina en “mentiras, planes irresponsables y descabellados, sin garantías de éxito”.

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada

Según la funcionaria, el político estadounidense estaría presionando para reactivar políticas de “máxima hostilidad” hacia Cuba y Venezuela dentro del gobierno de Donald Trump.

“Hacerse el experto latino no le ha salido muy bien”, escribió Tablada de la Torre, en referencia a la influencia que Rubio tuvo en la primera administración de Trump sobre la política hacia la región.

La diplomática sostuvo que esas medidas “incrementaron significativamente el flujo de migrantes” y calificó de “papelazo” su apoyo al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en 2019.

La funcionaria, cercana al círculo de poder de Miguel Díaz-Canel, retomó además la narrativa oficial del régimen cubano, culpando a Washington de la crisis migratoria regional y defendiendo la alianza política con Caracas.

“Fue un papelazo convencer a Trump y otros de que el alto mando bolivariano estaba listo para traicionar”, escribió, antes de recordar la denuncia falsa de que “existían 30 mil tropas cubanas en Venezuela”.

Tablada también cuestionó la presunta participación de los exfuncionarios Elliott Abrams y Mauricio Claver-Carone, a quienes acusó de “fabricar noticias falsas” para justificar acciones agresivas en América Latina.

“Cuando las bases de una estrategia son caprichosas, débiles y engañosas, se incrementa la posibilidad del fracaso, aunque no sin provocar catástrofes humanas”, añadió.

En tono desafiante, la diplomática concluyó su mensaje asegurando que Rubio carece del “sentido común y los conocimientos” necesarios para evitar “una escalada de incalculables consecuencias”.

Las declaraciones se inscriben en la línea habitual del régimen cubano, que utiliza a portavoces como Tablada de la Torre para atacar a figuras críticas del comunismo cubano y, en particular, a los políticos cubanoamericanos que influyen en la política de Washington hacia La Habana.