Embajadora del régimen cubano difunde "fake news" contra el congresista Carlos Giménez

La funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), Johana Tablada de la Torre, volvió a quedar expuesta al compartir una noticia falsa en redes sociales, en la que se atribuye al congresista cubanoamericano Carlos Giménez una frase que nunca pronunció.

En una publicación reciente en Facebook, Tablada de la Torre republicó un post del usuario Frank Ernesto García Hernández -un perfil típico de las llamadas "ciberclarias"- con una imagen en la que atribuyó al legislador la siguiente declaración: “Quien quiera una Cuba sin castrismo, debe estar listo a sacrificar a sus seres queridos, llevando al país al punto donde las familias en esta isla sufran lo indecible en escaseces de todo tipo”.

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada de la Torre

"Ellos sueñan con una 'limpieza étnica' en Cuba. Pasar un bulldozer al país y 'americanizar' la isla", concluyó García Hernández en su publicación que, con "reflexión" propia y manipulación gráfica, relanzó la embajadora de Miguel Díaz-Canel a través de sus redes, propagando un bulo con el objetivo de denigrar la imagen del político cubanoamericano.

La imagen incluyó incluso un enlace a un artículo del medio independiente Diario de Cuba, pero omitió un detalle crucial: la frase no es de Carlos Giménez, sino parte del artículo de opinión firmado por la periodista Rafaela Cruz, donde se analiza, desde una perspectiva editorial, el impacto que podría tener la propuesta del congresista de cortar remesas y vuelos a Cuba.

En el texto original, Cruz advierte que ese tipo de medidas implicaría “sacrificios” para las familias cubanas, pero nunca se presenta la frase como una cita directa del político. Sin embargo, al ser manipulada gráficamente y difundida en redes sociales por perfiles alineados con el oficialismo, fue convertida en un bulo destinado a sembrar indignación.

Paradójicamente, esta desinformación fue replicada por una alta funcionaria del régimen, que ha acusado en múltiples ocasiones a la prensa independiente de “manipular” y “mentir” sobre la realidad cubana. Lo ocurrido confirma lo contrario: son los voceros del régimen quienes difunden narrativas falsas sin el menor rigor informativo ni respeto por la verdad.

Esta práctica, cada vez más habitual entre comunicadores oficialistas, contradice su propio discurso. Mientras critican la cobertura crítica de medios independientes como CiberCuba, 14ymedio o Diario de Cuba, ellos mismos incurren en manipulación mediática, mezclando contenido real con afirmaciones inventadas y atribuciones falsas.

El uso de fake news como arma política no es nuevo para el castrismo, que ha hecho de la tergiversación, la censura y el adoctrinamiento pilares de su aparato comunicacional.

Lo que sí resulta nuevo es el nivel de exposición: hoy, gracias a la tecnología y al periodismo independiente, estas manipulaciones son fácilmente desmontadas y exhibidas ante el mundo.

En un contexto donde el régimen sigue perdiendo credibilidad internacional, este tipo de episodios solo reafirma quiénes son los verdaderos fabricantes de mentiras en Cuba.

Un ataque más en la campaña contra los políticos cubanoamericanos

La publicación de Tablada de la Torre, basada en una cita falsa y descontextualizada, no es un hecho aislado, sino una manifestación más de la campaña sistemática del régimen cubano contra líderes políticos cubanoamericanos como Giménez, Marco Rubio, María Elvira Salazar y otros legisladores críticos del castrismo.

Desde el aparato oficialista se les ha tildado de "anexionistas", "marionetas del imperialismo" o "enemigos del pueblo cubano", mientras que en realidad son figuras elegidas democráticamente por sus comunidades y representantes activos del exilio cubano en el Congreso de Estados Unidos.

A Giménez, por ejemplo, la Seguridad del Estado lo acusó públicamente de "anexionista" y de promover una “agenda de odio” tras su visita a Guantánamo, sin ofrecer un solo argumento sólido más allá de las descalificaciones ideológicas, que utilizan torticeramente una falaz equiparación de la “nación”, la “patria” o “Cuba”, a la llamada “revolución cubana”.

La publicación de Tablada de la Torre solo profundiza la miseria discursiva del oficialismo cubano, que, incapaz de sostener con argumentos la legitimidad del régimen, opta por el descrédito personal, la distorsión de hechos y la propagación de mentiras.

Este uso burdo de las redes sociales —por parte de una diplomática de carrera— evidencia la bancarrota moral de lo que alguna vez llamaron "diplomacia revolucionaria".

En lugar de ofrecer explicaciones reales sobre el colapso económico, la represión, el éxodo masivo o las muertes evitables en hospitales sin insumos, el castrismo opta por atacar a quienes lo desenmascaran ante el mundo, fabricando enemigos y desviando la atención con campañas de manipulación mediática.

Este último intento de manipulación por parte de Tablada de la Torre no solo queda desmontado por los hechos, sino que retrata con claridad la impotencia de un régimen que se niega a reconocer sus propias vergüenzas.

El uso de bulos contra voces críticas ya no sorprende, pero sí confirma que la mayor amenaza para la dictadura no está en Washington, sino en la verdad.