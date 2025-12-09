Ulises Toirac le recuerda a Virulo que el humor no puede tapar la realidad de Cuba

Vídeos relacionados:

El humorista Ulises Toirac volvió a plantarse con firmeza ante las ideas de Alejandro García "Virulo", esta vez a raíz de un post del escritor Enrique del Risco en Facebook, donde se reproducen declaraciones del comediante hechas en 2020.

Virulo dijo entonces al periódico Vanguardia que "Cuba es un muy buen lugar donde vivir" y que el humor no debe centrarse en la crítica de los problemas del país.

"Las personas están esperando que uno llegue a decir todo lo que anda mal (...) Si bien es justo criticar los problemas, lo es también reconocer lo que ha hecho Cuba. Entonces, no puede ser un trabajo hipercrí­tico, que es lo que desgraciadamente está pasando con el humor", señaló.

A sus declaraciones, Toirac respondió con una reflexión directa y contundente: el humor no existe en el vacío, ni puede ignorar la realidad de la gente.

Las palabras del humorista, quien ha vivido siempre en Cuba y ha enfrentado censura y presiones por su obra, se diferencian precisamente por partir de esa experiencia cotidiana y de primera mano.

"A Virulo se le olvida la verdad más profunda: el humor en los diferentes países es diferente porque diferente es su historia, sus costumbres y su realidad. El humor está condicionado histórica y socialmente", escribió.

Lo más leído hoy:

Para él, pretender hacer humor desligado del contexto cubano es tan absurdo como intentar imitar modelos completamente ajenos: "Un cubano que intenta hacer humor inglés es un zapato para un minusválido sin piernas. No pega ni con cola ni con colina ni con la saya de su madrina".

Ulises remata señalando que el resto de la postura de Virulo es mera "auto justificación exportada", una frase que sintetiza el malestar de muchos humoristas y espectadores ante la despolitización selectiva.

Captura de Facebook / Enrique del Risco

Para Toirac, el humor es inseparable de la vida real, y la vida real de los cubanos hoy está marcada por carencias, crisis y malestar que ningún chiste edulcorado puede maquillar.

Las declaraciones de Virulo, citadas por Del Risco, afirmaban que al público cubano "cada vez se le hace más difícil entenderme" porque quiere que se hablen de los problemas del país, lo cual él considera un exceso de "hipercrítica".

También señaló que "la gente necesita saber que Cuba es un muy buen lugar donde vivir".

Para Ulises y otros muchos comediantes dentro y fuera de la Isla, ese enfoque evita deliberadamente el punto: la gente pide humor crítico porque vive situaciones críticas.

Esta no es la primera vez que ambos humoristas chocan por visiones opuestas.

En 2021, tras otra declaración de Virulo en la televisión cubana, Toirac ya había salido en defensa del humor hecho durante los años más duros del período especial, destacando que fue ese humor crítico el que "salvó la risa y vidas" en una época de enorme precariedad.

Subrayó además que ignorar el trabajo de quienes sostuvieron la escena humorística tras la salida de Virulo de Cuba "no es serio".

Esa polémica de 2021 encendió una ola de respuestas: Osvaldo Doimeadiós afirmó que Virulo "tocó fondo"; Nelson Gudín, Iván Camejo, Marcos García, Kike Quiñones, Claudia Valdés y la hija de Otto Ortiz coincidieron en que parecía autoproclamarse figura insustituible del humor nacional.

La comunidad humorística rechazó abiertamente la idea de que el humor cubano decayó tras la partida de Virulo a México, y defendió el trabajo sostenido de quienes siguieron creando, aun bajo censura, crisis y carencias.

Ahora, tres años después de aquellas primeras fricciones, las palabras de Ulises vuelven a colocar el debate donde muchos consideran que debe estar: el humor no puede pedirle al público que ignore lo que vive, ni mucho menos reemplazar la crítica con propaganda emocional.

Para un país sometido a tanta presión cotidiana, el humor crítico no es un "vicio": es una necesidad. Y Toirac, una vez más, se lo recordó a Virulo con la claridad que el público agradece.