“Siempre es otro el culpable”: Ulises Toriac responsabiliza al gobierno y no a El Toque del desastre económico cubano

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toriac cuestionó al régimen por culpar a terceros del colapso económico nacional y por intentar responsabilizar a medios independientes, en lugar de reconocer décadas de errores estructurales.

En una publicación difundida en Facebook encabezada con la frase “Siempre es otro el culpable”, Toriac respondió al discurso oficial que acusa a El Toque de “inflar” las tasas del mercado informal de divisas, y al reciente anuncio del Banco Central de Cuba sobre su intención de “consolidar un sistema cambiario”.

Captura Facebook / Ulises Toirac

El autor calificó esa palabra como “sospechosa” y recordó que la misma institución lleva más de 25 años aplicando políticas monetarias fallidas.

Toriac ironizó sobre la supuesta responsabilidad del medio digital en el caos financiero, señalando que El Toque “no existía cuando se estatizaron las empresas, se desmanteló la producción agrícola o se impusieron tasas ficticias del peso cubano”.

A su juicio, el Gobierno intenta distraer a la población con un nuevo enemigo, mientras el Banco Central continúa emitiendo dinero sin respaldo y fijando una tasa cambiaria que “es pura palabra en el viento”.

Lo más leído hoy:

El analista reclamó la necesidad de establecer una tasa regulada y transparente, con capacidad real de compra y venta de divisas.

“Estoy deseando que lo hagan realmente y que demuestren que El Toque es inflador”, escribió, antes de subrayar que “el dinero no crece por generación espontánea”, sino que depende de la fortaleza económica y productiva del país.

Toriac concluyó su texto afirmando que el régimen ha hecho del señalamiento su política constante, evitando asumir la responsabilidad de una crisis que él atribuye al modelo centralizado, la falta de incentivos productivos y el control absoluto del Estado sobre la economía.

Su reflexión se suma a las crecientes expresiones de inconformidad del pueblo cubano y refuerza una percepción generalizada: el gobierno prefiere culpar a otros antes que reformar su propio sistema.

La locutora Laritza Camacho, conocida por sus análisis en redes sociales sobre los problemas actuales de la sociedad cubana, reaccionó el jueves último a la ofensiva mediática del régimen contra el medio independiente El Toque, con un mensaje crítico y contundente.

En su perfil de Facebook, Camacho dijo: “Yo no manejo dólares. Yo no gano en dólares. Yo ni compro ni vendo, porque no tengo. A mí, como ciudadana cubana, me gustaría más que le dieran un ‘Toque’ a Murillo y a todos los implementadores del ordenamiento que disparó la inflación, que alguien explicara por qué 253 medidas no logran cambiar nada para bien”.

De igual forma, desde el exilio la activista cubana Amelia Calzadilla respondió duramente al vocero del régimen, Humberto López, después de que el programa oficialista Razones de Cuba lanzara una ofensiva mediática contra el medio independiente El Toque, acusándolo de manipular la tasa informal de divisas y de cometer terrorismo económico contra el país.