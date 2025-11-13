Ulises Toirac se contagia con chikungunya: "Ya estoy a la moda"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac confirmó en sus redes sociales que se contagió con chikungunya, una de las enfermedades transmitidas por mosquitos que más afecta a la población cubana en medio de la actual crisis sanitaria.

“Caí finalmente. Ya estoy a la moda”, escribió el artista en su perfil de Facebook, donde acumula cientos de mensajes de apoyo y preocupación. Su publicación enseguida generó cientos de reacciones y comentarios, con seguidores que le desearon pronta recuperación y compartieron sus propias experiencias con la enfermedad.

Tras confirmar el contagio, el humorista amplió su mensaje con una advertencia sanitaria sobre la importancia de mantenerse hidratado y explicó que “la chikungunya produce una hiperviscosidad de los líquidos” y que “la diferencia entre pasar sin morirte o tener grandes posibilidades de un infarto depende de tomar tres litros de agua diarios por lo menos”. Agregó que, para quienes puedan, “el uso de sales hidratantes es mucho, mucho, mucho mejor”.

Los comentarios en su publicación reflejan una mezcla de preocupación, empatía y resignación ante una enfermedad que, según los usuarios, se ha propagado de forma masiva en la isla. Muchos compartieron consejos para aliviar los síntomas y coincidieron en la gravedad del brote.

El anuncio llegó dos días después de que Toirac publicara otro mensaje en tono premonitorio, en el que advertía que el virus ya estaba circulando en su hogar: “Tengo la desagradable impresión de que vamos a ponernos a la moda en mi casa a pesar de medidas de evitación extremas. Chikungunya entrando en el baile. ¡Manda cuero!”, escribió entonces junto a una imagen de un mosquito.

Recientemente las autoridades cubanas reconocieron el descontrol de las arbovirosis, que incluyen el dengue y el chikungunya, con más de 21 mil casos y transmisión activa en 38 municipios, además de brotes febriles en buena parte del país.

En medio de esa situación, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que el Gobierno enfrentará la epidemia “como mismo se trabajó la COVID-19”, lo que generó críticas en redes sociales y comentarios de descontento por la falta de resultados visibles y la demora en la respuesta sanitaria. Numerosos usuarios expresaron su frustración por la escasez de medicamentos, la falta de fumigación y el deterioro de los servicios de salud. Algunos señalaron que casi todas las familias tienen algún enfermo y que la situación se agrava por la imposibilidad de acceder a tratamientos básicos.

Por su parte, el médico y activista Lucio Enríquez Nodarse pidió una intervención sanitaria y militar internacional para garantizar el acceso a medicinas y alimentos, al considerar que el régimen ha convertido el Estado “en un arma contra su propia gente”.

Desde el exilio, grupos de profesionales también han advertido sobre la expansión de los contagios y la falta de recursos médicos, pidiendo acciones urgentes para controlar los brotes y apoyar a la población.