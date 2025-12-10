Evolución de la tasa de cambio: Aumenta valor de venta de una divisa en Cuba

La Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa dando indicios de inestabilidad en el mercado informal cubano.

En las últimas horas, su valor de venta ha vuelto a subir y escala a los 295 CUP, situándose muy cerca del umbral de los 300 CUP.

La cifra de venta alcanza hoy por la moneda digital con que opera el régimen cubano supone un incremento de cinco unidades en relación con su valor de la jornada anterior.

La MLC ha entrado en los últimos días en una dinámica de montaña rusa, con súbitas caídas o ascensos en su valor de venta promedio.

Evolución de la tasa de cambio

La moneda estadounidense y europea, por su parte, se mantienen estables

Hoy el dólar permanece tasado por segundo día consecutivo en 445 CUP, valor al que arribó a inicios de esta semana.

También sin cambios el euro, que continúa vendiéndose en 490 CUP, según revela este 10 de diciembre el parte del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

Tasa de cambio hoy 10/12/2025 - 6:52 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 445 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 295 CUP.

La MLC: El ave fénix del mercado informal cubano

Durante buena parte de 2025, la cotización informal de la Moneda Libremente Convertible ha caído de forma notable frente al peso cubano.

Su caída ha estado impulsada por la pérdida de confianza de la población, la ampliación del uso del dólar en efectivo y la disminución de productos en las tiendas estatales que operan en MLC.

Estos elementos alimentaron durante meses rumores persistentes sobre su inminente desaparición como medio de pago relevante en la economía cubana.

Sin embargo, a pesar de esas advertencias, la MLC no ha desaparecido, sino que ha demostrado una capacidad de supervivencia notable.

La MLC permanece como un instrumento monetario ambiguo: en declive, pero aún funcional.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 5 de diciembre:

1 USD = 445 CUP.

5 USD = 2,225 CUP.

10 USD = 4,450 CUP.

20 USD = 8,900 CUP.

50 USD = 22,250 CUP.

100 USD = 44,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.

500 EUR = 245,000 CUP.

En las últimas semanas, el Gobierno cubano ha intensificado su campaña contra el mercado informal de divisas y contra la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Esta ofensiva incluye investigaciones penales, amenazas a operadores de cambio y una estrategia comunicacional centrada en desacreditar las fuentes alternativas de precios del dólar, el euro y otras divisas.