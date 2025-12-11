elTOQUE explica por qué se ha disparado el precio de la Moneda Libremente Convertible en Cuba

Vídeos relacionados:

Después de varios meses de relativa estabilidad en su cotización informal, la MLC ha experimentado en los últimos días un drástico incremento de su valor en Cuba, aunque con descensos puntuales.

Un artículo publicado por elTOQUE este jueves intenta explicar por qué la maltrecha Moneda Libremente Convertible (MLC) ha vuelto a ser parte del debate público en las últimas semanas.

Aunque con una caída de cinco pesos en relación con la jornada precedente, según elTOQUE, este 11 de diciembre la MLC se vende como promedio en 290 CUP en el mercado informal.

La cifra supone un incremento de más del 30 % respecto a su valor a inicios de noviembre, cuando rondaba los 205 CUP.

Evolución de la MLC en el último mes (Fuente: Captura de CiberCuba)

Este repunte abrupto ha colocado nuevamente a la MLC en el centro del debate económico nacional.

¿Se trata de una simple burbuja o estamos ante un síntoma de tensiones más profundas en el sistema monetario cubano?

La presión sobre el dólar y el rol temporal del MLC

El economista Pavel Vidal, investigador del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), ofrece una lectura estructural del fenómeno.

"El MLC podría estar funcionando como una opción temporal que el sector privado ha encontrado para cubrir algunas de sus operaciones financieras que antes realizaban en dólares, lo que explicaría un aumento de su demanda y de su precio", dice Vidal citado en el artículo publicado este 11 de diciembre en la web de elTOQUE.

Según la citada fuente, la reciente presión policial sobre remesadores y operadores del mercado cambiario informal ha reducido la circulación de dólares estadounidenses (USD) y ha contribuido al encarecimiento de todas las divisas.

En ese contexto, la MLC ha reaparecido como una alternativa funcional, especialmente para las importaciones de mipymes a través de empresas estatales, una práctica que aún persiste pese a las limitaciones de convertibilidad.

Pero además de su uso directo, la MLC está siendo influida por las expectativas del mercado.

Según Vidal:

"Es probable que el valor del MLC se siga acomodando también a las expectativas que existen sobre su futuro (...) porque [los actores del mercado] anticipan que esta moneda sería favorecida en su tasa de cambio y/o valor de uso como parte de las próximas transformaciones en el mercado de divisas cubano".

¿Un nuevo ciclo como el CUC?: Dolarización y desconfianza

El panorama recuerda a muchos cubanos el proceso de desaparición del CUC.

La MLC, como entonces aquella moneda, comienza a mostrar signos de desgaste institucional: disminuye su utilidad, pierde respaldo real y su futuro se percibe incierto.

Una señal en esa dirección ha sido la apertura de más tiendas que venden exclusivamente en dólares físicos, dejando de aceptar la MLC.

Sin embargo, esta exclusión no elimina la demanda:

"Paradójicamente, esa percepción no siempre reduce la demanda, porque muchos usuarios optan por comprar MLC para operaciones inmediatas, temiendo una caída aún mayor de su valor", señala el análisis de elTOQUE.

Simultáneamente, la dolarización de la economía cubana se acelera y es incluso reconocida oficialmente en el nuevo Programa de Gobierno para corregir distorsiones.

Dos escenarios posibles para el futuro de la MLC

Pavel Vidal proyecta dos rutas principales para el destino de la MLC una vez que el gobierno avance en sus reformas prometidas para el mercado cambiario:

1. Desaparición definitiva (como el CUC)

En este escenario, el Estado optaría por eliminar completamente la MLC.

"Puede ser que lo entierren definitivamente (como hicieron con el CUC) o que intenten revivirlo promoviendo su convertibilidad a pesos cubanos con una tasa oficial más competitiva", señala Vidal.

Dado que no existen billetes físicos de MLC, el proceso sería más simple:

"Sería convertir a pesos cubanos todas las cuentas de MLC, deudas y precios que hoy se contabilizan en esa moneda, empleando para ello el valor de la tasa de cambio flotante, que se espera esté cerca de la tasa del mercado informal", explicó.

Esto implicaría que lo que queda del comercio en MLC se trasladaría al CUP a tasas muy elevadas.

Por ejemplo:

"Si se usara esta tasa, lo poco que queda de las tiendas en MLC se comenzaría a vender en pesos multiplicado por 400, por ejemplo; y a los trabajadores que cobran ingresos en MLC se les multiplicaría el salario por esta tasa y cobrarían en pesos".

Este camino consolidaría aún más la preferencia del sector privado por operar en dólares.

2. Reconfiguración dentro de un sistema bancario dolarizado

En una segunda opción, el gobierno podría revivir parcialmente la MLC dentro de un sistema cambiario más flexible y bancarizado, con una tasa flotante oficial:

"Si esta medida se implementa, es posible que se habiliten operaciones bancarizadas de compraventa de divisas, además de las operaciones en dinero físico por ventanilla", anticipa Vidal.

Esto permitiría, por ejemplo:

-Convertir remesas en CUP con la tasa oficial flotante.

-Cargar tarjetas prepago en CUP a partir de dólares recibidos.

Usar la MLC como moneda intermediaria en las ventas de divisas por parte de bancos.

"Ese sería el mecanismo para comprar dólares por vías bancarias", ilustra Vidal.

"Si el nuevo esquema cambiario oficial incluye operaciones bancarias, el MLC podría ocupar algún lugar en ese sistema", añadió.

Sin embargo, esta segunda vía enfrenta un obstáculo crucial: la pérdida de credibilidad de la MLC.

"No obstante, este camino tendría muchos obstáculos, dado el fuerte descrédito que arrastra esta moneda. A pesar de la apreciación reciente, en el mercado informal el MLC vale alrededor de un 40 % menos que el dólar estadounidense", concluye el analista.

Un mercado volátil y frágil

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el mercado informal cubano responde de forma extremadamente sensible a rumores, escasez puntual, decisiones policiales o anuncios del gobierno.

Lo sucedido con la MLC en noviembre y diciembre de 2025 es una prueba de que el sistema monetario sigue siendo vulnerable e inestable.

El alza del MLC no es sólo una cuestión coyuntural: refleja la confusión y los vacíos estructurales del sistema económico cubano, las expectativas sobre reformas aún pendientes y la falta de claridad sobre el destino de las monedas en circulación.

Y mientras tanto, la población y los emprendedores intentan adaptarse, operar y sobrevivir en un entorno incierto.