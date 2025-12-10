Asociación mundial de aerolíneas considera “delicada” la cancelación de vuelos a Venezuela tras advertencia de seguridad

Vídeos relacionados:

La asociación mundial de aerolíneas calificó como “delicada” la situación provocada por la cancelación de vuelos hacia Venezuela tras las advertencias de precaución emitidas para sobrevolar su espacio aéreo.

Según informó la agencia EFE, el vicepresidente regional del organismo, Peter Cerdá, aseguró en una conferencia de prensa en San Salvador que la prioridad es mantener un diálogo abierto con las autoridades y las aerolíneas para tomar las mejores decisiones.

“Es una situación delicada donde estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y transparencia para poder tomar las mejores decisiones como sector”, declaró Cerdá al ser consultado sobre el tema.

El representante advirtió que el impacto para Venezuela es significativo, ya que el país ha quedado sin operaciones de aerolíneas extranjeras tras las cancelaciones y ya sufría una pérdida de conectividad a nivel regional y global.

Cerdá explicó que la falta de vuelos afecta tanto los vínculos familiares como las relaciones económicas, especialmente por la gran cantidad de venezolanos residentes en otros países de la región y en Europa.

De acuerdo con los datos citados por EFE, en España se han cancelado cuatro rutas que transportaban alrededor de seis mil pasajeros por semana, en Panamá unos dos mil doscientos y en Colombia cerca de mil quinientos, justo cuando la industria aérea entra en su temporada más alta por las celebraciones de fin de año.

El dirigente destacó que cada aerolínea analiza de forma independiente la situación, siguiendo sus propios protocolos de seguridad y evaluación de riesgos.

Venezuela perdió en las últimas semanas casi dos tercios de sus frecuencias internacionales, tras la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.

La medida llega en un contexto de tensiones entre Washington y Caracas, tras el despliegue aeronaval estadounidense en la región, que el presidente Donald Trump defendió como parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras Nicolás Maduro lo calificó como un intento de presión política.

La crisis aérea que enfrenta Venezuela ha obligado a miles de personas a rediseñar sus rutas de salida en medio de una creciente amenaza de conflicto armado con Estados Unidos.

Sin vuelos internacionales disponibles, los viajeros deben completar un complejo circuito interno, que combina trayectos por carretera y vuelos locales hacia aeropuertos cercanos a la frontera.

El estado Táchira, en el oeste del país, se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito hacia Colombia. Uno de estos viajeros es José Castro, quien relató a la agencia EFE su travesía desde el estado Nueva Esparta.