Joven médico cubana trabaja en una cafetería y empieza a triunfar donde menos imaginaba

Una joven cubana graduada de Medicina se ha vuelto viral en redes sociales tras contar que cambió los hospitales por un bar, en un país donde el éxodo de profesionales de la salud ha dejado en crisis al sistema sanitario.
En un video compartido en Instagram, la usuaria @magguie_lu_ relató su experiencia con un mensaje que conmovió a miles de seguidores.
“A veces la vida no sigue el plan, y menos en Cuba, pero qué bonito cuando descubres que puedes hacer más de lo que imaginabas. Empecé como dependienta y en dos semanas ya estoy detrás de la barra inventando, aprendiendo y creciendo. No es lo que soñé, pero es lo que hoy me impulsa”, dijo Magguie.
La joven explicó que, pese a haberse graduado de Medicina, decidió trabajar en un bar-restaurante para ganarse la vida. “Hace dos semanas faltó el barman y me tocó a mí asumir esa función. No sabía ni hacer un café, pero aprendí todos los cócteles”, contó con orgullo por su progreso.
Su historia refleja una realidad cada vez más común en la isla, pues los médicos, maestros e ingenieros abandonan sus profesiones por empleos mejor remunerados, dentro o fuera del país. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba perdió 30,767 médicos en apenas tres años, al pasar de 106,131 galenos en 2021 a 75,364 en 2024.
El desplome, reconocido por el propio estado, confirma una contracción acelerada del personal sanitario en medio del deterioro del sistema de salud, marcado por la falta de recursos, la escasez de medicamentos y las carencias de todo tipo de insumos médicos.
Preguntas frecuentes sobre la situación laboral de médicos cubanos
¿Por qué una joven médica cubana decidió trabajar en una cafetería?
La joven médica cubana decidió trabajar en una cafetería debido a la crisis económica y la falta de oportunidades en su profesión en Cuba. La precariedad del sistema de salud y los bajos salarios impulsan a profesionales a buscar empleo en sectores mejor remunerados. Esta situación es común, ya que muchos médicos abandonan sus profesiones por empleos que ofrecen mejores ingresos.
¿Cuántos médicos ha perdido Cuba en los últimos años?
Cuba ha perdido 30,767 médicos en tres años, pasando de 106,131 en 2021 a 75,364 en 2024. Este descenso refleja una contracción acelerada del personal sanitario debido al éxodo de profesionales del sector por mejores oportunidades laborales en otros países y la crisis económica que afecta al sistema de salud cubano.
¿Cómo afecta la pérdida de médicos al sistema de salud cubano?
La pérdida de médicos ha tenido un impacto significativo en el sistema de salud cubano, que ya enfrenta desafíos por la falta de recursos y la escasez de medicamentos. El éxodo de profesionales ha reducido la capacidad asistencial, lo que ha aumentado las dificultades para acceder a atención médica adecuada, situación que se agrava con la exportación de médicos como fuente de ingresos para el Estado.
¿Qué motiva a los médicos cubanos a abandonar su país o cambiar de profesión?
Los médicos cubanos están motivados a abandonar su país o cambiar de profesión por las difíciles condiciones laborales, bajos salarios y la falta de recursos en el sistema de salud. El deterioro del sistema sanitario y las mejores oportunidades económicas en otros países impulsan a muchos a buscar empleos alternativos que les permitan una vida más digna.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.