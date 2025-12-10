Joven médico cubana trabaja en una cafetería y empieza a triunfar donde menos imaginaba

Una joven cubana graduada de Medicina se ha vuelto viral en redes sociales tras contar que cambió los hospitales por un bar, en un país donde el éxodo de profesionales de la salud ha dejado en crisis al sistema sanitario.

En un video compartido en Instagram, la usuaria @magguie_lu_ relató su experiencia con un mensaje que conmovió a miles de seguidores.

“A veces la vida no sigue el plan, y menos en Cuba, pero qué bonito cuando descubres que puedes hacer más de lo que imaginabas. Empecé como dependienta y en dos semanas ya estoy detrás de la barra inventando, aprendiendo y creciendo. No es lo que soñé, pero es lo que hoy me impulsa”, dijo Magguie.

La joven explicó que, pese a haberse graduado de Medicina, decidió trabajar en un bar-restaurante para ganarse la vida. “Hace dos semanas faltó el barman y me tocó a mí asumir esa función. No sabía ni hacer un café, pero aprendí todos los cócteles”, contó con orgullo por su progreso.

Su historia refleja una realidad cada vez más común en la isla, pues los médicos, maestros e ingenieros abandonan sus profesiones por empleos mejor remunerados, dentro o fuera del país. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba perdió 30,767 médicos en apenas tres años, al pasar de 106,131 galenos en 2021 a 75,364 en 2024.

El desplome, reconocido por el propio estado, confirma una contracción acelerada del personal sanitario en medio del deterioro del sistema de salud, marcado por la falta de recursos, la escasez de medicamentos y las carencias de todo tipo de insumos médicos.