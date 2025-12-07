¿A quiénes afectan los recortes de permisos de trabajo?

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos anunció que los permisos de trabajo (EAD) para varios grupos de inmigrantes dejarán de emitirse por cinco años y pasarán a tener una vigencia de 18 meses, una medida que entra en vigor el 5 de diciembre y que, según el USCIS, busca reforzar la revisión de antecedentes y prevenir fraudes.

De acuerdo con una entrevista concedida al periodista Mario J. Pentón por el abogado Ismael Labrador, el cambio aplica a solicitudes pendientes y a las nuevas solicitudes presentadas a partir del 5 de diciembre.

Los grupos mencionados como afectados incluyen: refugiados, asilados, solicitantes de asilo con casos pendientes y personas que tramitan la residencia permanente o la suspensión de deportación.

A quiénes no les afecta (por ahora) en la práctica inmediata

Si una persona ya tiene en la mano un permiso de trabajo válido por varios años (por ejemplo, con vencimiento en 2029 o 2030), esa fecha no cambia automáticamente por esta medida.

Es decir, el recorte a 18 meses no “acorta” de golpe los permisos ya emitidos; afecta sobre todo lo que esté en trámite o lo que se presente desde la entrada en vigor.

"Esperemos que no se afecte en un futuro, pero tampoco podemos predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, pero por lo menos con esta medida solamente afecta a los que están pendientes. Ahora, todas las personas que tienen permiso de ajuste pendiente por meses, desafortunadamente ahora te van a abrir con 18 meses de válido solamente", aclaró Labrador.

¿"Prevenir" fraudes?

USCIS ya había implementado otro ajuste relevante: desde el 30 de octubre de 2025 se eliminó la extensión automática de los EAD mientras se esperaba la renovación, “salvo contadas excepciones”, lo que impacta a quienes dependían de esa continuidad para no perder empleo durante la espera.

El USCIS explicó que el cambio busca fortalecer la revisión de antecedentes de los inmigrantes y prevenir fraudes en los permisos laborales.

Según la agencia, la reducción permitirá “una evaluación más frecuente” de quienes trabajan legalmente en el país.

El director del organismo, Joseph Edlow, aseguró que la medida garantizará que “aquellos que buscan trabajar en Estados Unidos no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías contrarias a los valores nacionales”.

La disposición se enmarca en la ley H.R. 1 – One Big Beautiful Bill Act, promulgada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio, que establece períodos de validez más cortos para beneficiarios de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el parole.