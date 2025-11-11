"Quiero ayudarla": Testimonio de una cubana que lleva 30 años como empleada doméstica conmueve en redes

El testimonio de Milagro, una mujer cubana de 58 años que lleva más de tres décadas trabajando como empleada doméstica, ha conmovido a miles de personas en redes sociales por su ejemplo de esfuerzo, honradez y perseverancia.

La creadora de contenidos Zami Suárez (@zami_suarez6) compartió en TikTok la historia de esta trabajadora, quien contó con serenidad cómo se gana la vida limpiando, lavando y planchando en diferentes hogares del país. “En una lavo y limpio; en otras limpio nada más; si hay que planchar, plancho, lo que sea”, explicó Milagro, que recibe entre 700 y 2,000 pesos cubanos por jornada, dependiendo del trabajo.

Con más de 30 años de experiencia en el oficio, Milagro asegura que ha podido salir adelante gracias al respeto y la generosidad de las personas para las que trabaja. “Gracias a las personas que yo le trabajo yo he podido sobrevivir en esta vida, que han sido muy buenas conmigo y muy generosas conmigo”, expresó.

En el video, la mujer mostró sus manos y comentó que ha perdido las huellas digitales después de tantos años de esfuerzo: “De tanto trabajar no tengo uñas, no tengo nada”.

Orgullo y admiración en redes

El video ha provocado una ola de reacciones positivas. Muchos destacaron su esfuerzo y la describieron como “una guerrera” y “una mujer de admiración”. “Quiero ayudarla”, escribió una persona, mientras otra afirmó: “Dios la bendiga, así se gana la vida honradamente”. Algunos usuarios señalaron que “ya con esa edad debería estar disfrutando su retiro, pero se nota que lo hace con orgullo y amor”, mientras otros destacaron que “es un ejemplo de mujer cubana, trabajadora y honesta”.

También hubo quienes se mostraron conmovidos por su historia —“pobrecita, no es fácil”— y comentarios que expresaron indignación ante las carencias en el país: “¿Y no era que la revolución iba a acabar con las trabajadoras domésticas?”, “Esto es el resultado del comunismo”, o “En Cuba la gente está pasando trabajo”. Entre los mensajes más compartidos, muchos coincidieron en una misma idea: “Su juventud se fue trabajando duro, pero lo hizo con dignidad”.

Trabajo doméstico y reconocimiento

El caso de Milagro ha reabierto el debate sobre la situación del trabajo doméstico en Cuba, una ocupación marcada por la informalidad, pero que constituye el sustento de muchas mujeres. Otras historias recientes también han puesto el tema en el centro de la conversación.

En septiembre, la influencer cubana La Cintumbare compartió en Instagram un video donde mostraba cuánto paga semanalmente a su trabajadora doméstica, enseñando fajos de billetes que superaban los 4,000 pesos cubanos, una cifra superior al salario estatal promedio. La publicación generó debate entre quienes vieron el gesto como un acto de justicia económica y quienes lo consideraron una muestra de desigualdad.

Meses antes, una profesora de canto cubana causó polémica tras ofrecer un empleo doméstico pagado con clases de canto en lugar de dinero. Su propuesta fue criticada por considerarse un intento de aprovecharse de la necesidad de otros, lo que avivó el debate sobre la precariedad laboral y el valor del trabajo doméstico en la isla.

Una creadora que muestra la vida cotidiana en Cuba

La influencer Zami Suárez, autora del video sobre Milagro, ha ganado reconocimiento por retratar la vida diaria de los cubanos con un enfoque humano. En otra de sus publicaciones más comentadas, mostró cómo ante la escasez de medicamentos muchas personas recurren a remedios naturales, como el cocimiento de hojas de frutabomba para aliviar los síntomas del chikungunya.

La historia de Milagro, contada sin dramatismo ni lamentos, refleja el espíritu de miles de mujeres cubanas que, con trabajo constante y fe en sí mismas, siguen adelante cada día. Con sus manos desgastadas y su voz serena, demuestra que la dignidad también se construye desde el esfuerzo y la honradez.