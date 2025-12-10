Trump a los emigrantes: "Si no compartes nuestros valores, no contribuyes a la economía y no te integras, no te queremos"

El presidente Donald Trump lanzó en Pensilvania un discurso duro sobre inmigración y economía, en el que subrayó que Estados Unidos debe reservarse para quienes compartan los valores nacionales, se integren y aporten a la economía.

En más de 40 minutos de intervención, Trump afirmó repetidamente que su administración está revirtiendo tendencias anteriores y que los beneficios económicos recaen ahora "en los ciudadanos estadounidenses".

"Si no compartes nuestros valores, no contribuyes a nuestra economía ni te integras a nuestra sociedad, ¡no te queremos en nuestro país!", afirmó, según el texto difundido por la Casa Blanca en su cuenta de X.

El mandatario atribuyó a sus políticas una mejora económica que, en su versión, ha incrementado el empleo para estadounidenses.

"Antes de asumir el cargo, el 100 % de todos los nuevos empleos netos se destinaban a inmigrantes e indocumentados. Desde que asumí el cargo, el 100 % de toda la creación neta de empleos se destina a ciudadanos estadounidenses", aseguró.

Trump fue categórico al afirmar que ahora hay más estadounidenses trabajando que en ningún otro momento de la historia del país.

"Por primera vez en 50 años, ahora tenemos migración inversa, lo que significa más empleos, mejores salarios e ingresos más altos para los ciudadanos estadounidenses, no para los inmigrantes ilegales", recalcó.

También insistió en que su Gobierno "ha construido la mayor economía de la historia" y que está logrando "precios más bajos, sueldos más altos".

Según la Casa Blanca, la administración ha reducido la inflación al 2.7 % desde "el 5 % heredado", una afirmación que el mandatario empleó para reclamar respaldo electoral de cara a las intermedias de 2026.

En el mismo mitin, Trump reivindicó un lenguaje provocador ya conocido, al cuestionar en voz alta por qué, según él, Estados Unidos "solo acepta gente de países de mierda", y sugerir que preferiría traer "gente de Noruega, Suecia... Dinamarca".

Además, prometió una "pausa permanente en la migración del Tercer Mundo", enumerando países como Afganistán, Haití y Somalia entre los que, a su juicio, deberían ser excluidos.

El presidente presentó así una visión de inmigración selectiva que, acompañada de su retórica agresiva, busca subrayar la prioridad de los nacionales a la hora de acceder a empleos y recursos.

Sus frases más polémicas reabren la discusión pública sobre racismo y xenofobia en el discurso político, que han suscitado históricamente críticas de organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales, y que se presentan como parte de su estrategia para movilizar a su base.

Trump buscó mezclar triunfalismo económico con advertencias políticas: "Nuestra nación es fuerte, América vuelve a ser respetada y Estados Unidos está de vuelta", proclamó, mientras llamaba a votar por los republicanos en las próximas elecciones intermedias.