Trump a los emigrantes: "Si no compartes nuestros valores, no contribuyes a la economía y no te integras, no te queremos"

El presidente Donald Trump lanzó en Pensilvania un discurso duro sobre inmigración y economía, en el que subrayó que Estados Unidos debe reservarse para quienes compartan los valores nacionales, se integren y aporten a la economía.
En más de 40 minutos de intervención, Trump afirmó repetidamente que su administración está revirtiendo tendencias anteriores y que los beneficios económicos recaen ahora "en los ciudadanos estadounidenses".
"Si no compartes nuestros valores, no contribuyes a nuestra economía ni te integras a nuestra sociedad, ¡no te queremos en nuestro país!", afirmó, según el texto difundido por la Casa Blanca en su cuenta de X.
El mandatario atribuyó a sus políticas una mejora económica que, en su versión, ha incrementado el empleo para estadounidenses.
"Antes de asumir el cargo, el 100 % de todos los nuevos empleos netos se destinaban a inmigrantes e indocumentados. Desde que asumí el cargo, el 100 % de toda la creación neta de empleos se destina a ciudadanos estadounidenses", aseguró.
Trump fue categórico al afirmar que ahora hay más estadounidenses trabajando que en ningún otro momento de la historia del país.
Lo más leído hoy:
"Por primera vez en 50 años, ahora tenemos migración inversa, lo que significa más empleos, mejores salarios e ingresos más altos para los ciudadanos estadounidenses, no para los inmigrantes ilegales", recalcó.
También insistió en que su Gobierno "ha construido la mayor economía de la historia" y que está logrando "precios más bajos, sueldos más altos".
Según la Casa Blanca, la administración ha reducido la inflación al 2.7 % desde "el 5 % heredado", una afirmación que el mandatario empleó para reclamar respaldo electoral de cara a las intermedias de 2026.
En el mismo mitin, Trump reivindicó un lenguaje provocador ya conocido, al cuestionar en voz alta por qué, según él, Estados Unidos "solo acepta gente de países de mierda", y sugerir que preferiría traer "gente de Noruega, Suecia... Dinamarca".
Además, prometió una "pausa permanente en la migración del Tercer Mundo", enumerando países como Afganistán, Haití y Somalia entre los que, a su juicio, deberían ser excluidos.
El presidente presentó así una visión de inmigración selectiva que, acompañada de su retórica agresiva, busca subrayar la prioridad de los nacionales a la hora de acceder a empleos y recursos.
Sus frases más polémicas reabren la discusión pública sobre racismo y xenofobia en el discurso político, que han suscitado históricamente críticas de organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales, y que se presentan como parte de su estrategia para movilizar a su base.
Trump buscó mezclar triunfalismo económico con advertencias políticas: "Nuestra nación es fuerte, América vuelve a ser respetada y Estados Unidos está de vuelta", proclamó, mientras llamaba a votar por los republicanos en las próximas elecciones intermedias.
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Trump sobre inmigración y economía
¿Cuál es la nueva postura de Donald Trump sobre la inmigración en Estados Unidos?
En su discurso en Pensilvania, Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe reservarse para quienes compartan sus valores, se integren y aporten a la economía. Trump enfatiza una política de inmigración selectiva, priorizando a los nacionales para empleos y recursos, y buscando limitar la inmigración desde el Tercer Mundo. Esta postura ha sido criticada por su tono xenófobo y racista.
¿Qué medidas económicas ha anunciado el presidente Trump en su discurso?
Trump aseguró que su administración ha logrado reducir la inflación del 5 % al 2.7 % y que ha incrementado el empleo para estadounidenses. También afirmó que ha construido la mayor economía de la historia con precios más bajos y sueldos más altos. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por diversos analistas y críticos.
¿Qué comentarios polémicos hizo Trump respecto a los inmigrantes?
Durante su discurso, Trump repitió una pregunta que ya había causado controversia anteriormente: "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda?" Este tipo de retórica ha sido ampliamente criticada por su contenido xenófobo y racista. Además, sugirió que preferiría inmigrantes de países como Noruega y Suecia.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional a las declaraciones de Trump?
Las declaraciones de Trump han suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales. La retórica agresiva y xenófoba de Trump ha reabierto el debate sobre el racismo en su discurso político. Estas declaraciones también han sido condenadas por miembros de su propio partido en el pasado.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.