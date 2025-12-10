Detienen al expresidente de Bolivia Luis Arce por presunta corrupción

La Policía de Bolivia detuvo este miércoles 10 de diciembre de 2025 al expresidente Luis Alberto Arce Catacora en un operativo realizado en el barrio Sopocachi, en La Paz.

Posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para iniciar procedimientos vinculados a una investigación por presunto uso irregular de fondos públicos, según reportó la exministra de la Presidencia María Nela Prada.

Prada calificó la captura como una “medida arbitraria”, dijo que Arce fue llevado a celdas policiales de la FELCC en La Paz y afirmó que la detención equivale a un “secuestro”, en un video difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de El Universal, la detención estaría vinculada al caso del Fondo Indígena, aún “pendiente de investigación”, y en el que —según el mismo texto— la Fiscalía procesa a varias personas por presunta malversación de dinero destinado a obras sociales, que habría terminado en cuentas personales de autoridades.

El documento añade que Arce fue ingresado alrededor de las 15:00 a una vagoneta blanca y conducido a las oficinas de la unidad anticrimen; también señala, citando versiones policiales, que el exmandatario no opuso resistencia y reaccionó “de forma tranquila”.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, había adelantado días antes que se iniciarían acciones penales contra Arce y otros funcionarios de su Gobierno por presuntos delitos de corrupción y “el encarcelamiento de inocentes”, y aseguró que Arce “va a responder por todo el daño que ha hecho al país”.

Según la misma publicación, Prada insinuó que la detención se relaciona con el Fondo Indígena, un programa que financiaba acciones de desarrollo en zonas campesinas y del que —siempre según el reporte— fueron desviados 6,8 millones de dólares.

Según TeleSur, el Movimiento al Socialismo (MAS) expulsó a Luis Arce de sus filas por la acusación de corrupción y por “traición” política durante el proceso electoral.

El presidente del MAS, Grover García, informó que la decisión fue adoptada luego de varios intentos por parte del partido para que Arce regularizara los aportes económicos que correspondían a la organización.

Luis Arce es un economista y político boliviano (nacido en La Paz), que fue presidente de Bolivia entre 2020 y 2025 y antes se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas Públicas durante los gobiernos de Evo Morales (2006–2017 y nuevamente en 2019, según biografías y reseñas).

El MAS, fundado en 1997, fue la principal fuerza de gobierno desde 2006 (con Evo Morales) y volvió al poder en 2020 con la victoria de Luis Arce.

La reciente victoria del senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), elegido nuevo presidente con el 54,61 % de los voto, desbancó a MAS.