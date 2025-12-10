Defensores del castrismo intentan tapar el sol con un dedo tras las protestas en Baracoa

Tras la protesta ocurrida la noche del lunes 8 de diciembre en Cabacú (Baracoa), donde varios vecinos salieron a las calles gritando “¡Queremos corriente y agua!”, perfiles oficialistas del régimen cubano se apresuraron a negar los hechos y acusar a medios independientes de “manipulación”.

La página Primera Trinchera, vinculada a la propaganda del Gobierno, calificó los sucesos de “hechos aislados” y responsabilizó a “medios anticubanos” de exagerar la situación “para sembrar desorden”. En su publicación, la cuenta compartió incluso una captura de pantalla de un post de Asere Noticias de Cuba —que informaba sobre la protesta y mostraba fotos del suceso— para etiquetarlo como “manipulación”.

Facebook / Primera Trinchera

Otra reacción similar fue la del usuario Carlos Pérez, quien afirmó que en Cabacú “no hubo disturbios ni protestas políticas”, sino un supuesto “diálogo” entre vecinos y autoridades. Pérez también utilizó etiquetas como #NoALaManipulación y #SinMorbo, repitiendo el discurso oficialista que intenta minimizar los reclamos ciudadanos.

Facebook / Carlos Pérez

Sin embargo, los videos difundidos en redes sociales muestran una realidad diferente. El activista Juannier Rodríguez publicó imágenes en las que se observa a decenas de personas reunidas en plena vía pública, de noche, reclamando agua y electricidad. “Baracoenses de la zona de Cabacú protestan por la ausencia de agua y electricidad. Diciembre 8, 2025”, escribió en su publicación.

Lo más leído hoy:

Por su parte, Martí Noticias reposteó la escena de manifestantes que exigían el restablecimiento del servicio de agua potable y el fin de los apagones que afectan a la población.

Las imágenes evidencian un hecho que las páginas progubernamentales intentan negar: una protesta espontánea y pacífica de ciudadanos hartos de la falta de servicios básicos, una situación que se repite en distintas zonas del país.

Manifestaciones similares se reportaron también en Marianao y otros municipios habaneros, donde vecinos salieron a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.

Los intentos de los defensores del castrismo por restar importancia a lo ocurrido contrastan con la evidencia visual y con el creciente malestar social que atraviesa la isla, marcada por los apagones, la escasez y la ausencia de respuestas efectivas del Gobierno.