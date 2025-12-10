Defensores del castrismo intentan tapar el sol con un dedo tras las protestas en Baracoa

Tras la protesta ocurrida la noche del lunes 8 de diciembre en Cabacú (Baracoa), donde varios vecinos salieron a las calles gritando “¡Queremos corriente y agua!”, perfiles oficialistas del régimen cubano se apresuraron a negar los hechos y acusar a medios independientes de “manipulación”.
La página Primera Trinchera, vinculada a la propaganda del Gobierno, calificó los sucesos de “hechos aislados” y responsabilizó a “medios anticubanos” de exagerar la situación “para sembrar desorden”. En su publicación, la cuenta compartió incluso una captura de pantalla de un post de Asere Noticias de Cuba —que informaba sobre la protesta y mostraba fotos del suceso— para etiquetarlo como “manipulación”.
Otra reacción similar fue la del usuario Carlos Pérez, quien afirmó que en Cabacú “no hubo disturbios ni protestas políticas”, sino un supuesto “diálogo” entre vecinos y autoridades. Pérez también utilizó etiquetas como #NoALaManipulación y #SinMorbo, repitiendo el discurso oficialista que intenta minimizar los reclamos ciudadanos.
Sin embargo, los videos difundidos en redes sociales muestran una realidad diferente. El activista Juannier Rodríguez publicó imágenes en las que se observa a decenas de personas reunidas en plena vía pública, de noche, reclamando agua y electricidad. “Baracoenses de la zona de Cabacú protestan por la ausencia de agua y electricidad. Diciembre 8, 2025”, escribió en su publicación.
Por su parte, Martí Noticias reposteó la escena de manifestantes que exigían el restablecimiento del servicio de agua potable y el fin de los apagones que afectan a la población.
Las imágenes evidencian un hecho que las páginas progubernamentales intentan negar: una protesta espontánea y pacífica de ciudadanos hartos de la falta de servicios básicos, una situación que se repite en distintas zonas del país.
Manifestaciones similares se reportaron también en Marianao y otros municipios habaneros, donde vecinos salieron a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.
Los intentos de los defensores del castrismo por restar importancia a lo ocurrido contrastan con la evidencia visual y con el creciente malestar social que atraviesa la isla, marcada por los apagones, la escasez y la ausencia de respuestas efectivas del Gobierno.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Cuba y la respuesta del régimen
¿Por qué se están produciendo protestas en Baracoa y otras localidades de Cuba?
Las protestas en Baracoa y otras localidades de Cuba, como Marianao y Cojímar, se deben principalmente a la falta de servicios básicos como electricidad y agua. Los ciudadanos, cansados de los constantes apagones y la escasez de agua, han salido a las calles para exigir soluciones al gobierno. Este descontento no es aislado y refleja una crisis multisistémica que afecta a toda la isla.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas en Baracoa?
El gobierno cubano ha intentado minimizar y desmentir las protestas en Baracoa, calificándolas de "hechos aislados" y acusando a medios independientes de manipular la situación. Páginas oficialistas y usuarios afines al régimen han difundido mensajes negando las manifestaciones y presentando los eventos como simples diálogos entre vecinos y autoridades.
¿Qué evidencia existe sobre las protestas en Cuba a pesar de la negación del régimen?
A pesar de los intentos del régimen por negar las protestas, videos y fotos difundidos en redes sociales muestran claramente a ciudadanos reunidos en las calles exigiendo agua y electricidad. Activistas y medios independientes han compartido estas imágenes, evidenciando el malestar social y la falta de servicios básicos que afectan a la población cubana.
¿Qué tácticas utiliza el régimen cubano para controlar las protestas y su difusión?
El régimen cubano suele utilizar cortes de internet y presencia policial para controlar las protestas y evitar su difusión. Durante las manifestaciones, es común que se corte el acceso a internet para impedir la transmisión en vivo o el compartir de imágenes. Además, se despliegan fuerzas policiales para disuadir a los manifestantes y realizar detenciones.
¿Cuál es el contexto general de la crisis energética en Cuba?
Cuba está sumida en una profunda crisis energética, con apagones prolongados y un sistema eléctrico nacional colapsado. El déficit de generación eléctrica supera los 1,900 MW, afectando significativamente a la población. Esta situación ha exacerbado el descontento social y ha llevado a múltiples manifestaciones en diferentes localidades del país.
