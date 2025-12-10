Ulises Toirac tras protestas en Cuba: "No se puede solventar la responsabilidad criminalizando y reprimiendo"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac se pronunció con dureza tras las nuevas protestas registradas en La Habana y otras ciudades del país, expresiones de un descontento social que crece al ritmo del deterioro económico y del colapso de los servicios básicos.

En una publicación en Facebook, cuestionó abiertamente la respuesta del Gobierno ante el estallido de inconformidad ciudadana y advirtió sobre las consecuencias de mantener la represión como única herramienta.

Toirac recordó que detrás de cada manifestación hay una realidad imposible de ignorar: la pobreza se extiende, alcanzando a capas sociales que hasta hace pocos años escapaban de ese margen.

Cuba vivió la noche del lunes una nueva ola de protestas y cacerolazos en medio de apagones masivos y una creciente desesperación social. En varios municipios los vecinos salieron a las calles golpeando ollas, encendiendo fogatas y exigiendo luz, comida y libertad.

"La situación electroenergética -que no solo es caótica, sino sin futuro de solución- ha venido a agravar un escenario muy precario de sobrevivencia", escribió el actor.

En su reflexión, Toirac apuntó también a la gestión gubernamental de la economía, un tema que, aunque el Gobierno intenta justificar constantemente, ha estado marcado durante años por rectificaciones, medidas fallidas y reformas que no han logrado paliar el deterioro.

Lo más leído hoy:

Explicó que ni siquiera un escenario hipotético de buena administración podría sostener las tensiones que genera la permanente hostilidad con Estados Unidos, un enfrentamiento que -dijo- solo ha contribuido a mantener al país en una posición extremadamente vulnerable frente a un adversario inmensamente más poderoso.

"Con inteligencia, creatividad (real), ánimo de entendimiento y respeto mutuo se hubieran podido lograr mejores escenarios", advirtió.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Ulises recordó que la confrontación pudo ser sostenible en tiempos de Fidel Castro por su peso político: "tenía imagen, relaciones, respeto a muchos niveles en la arena internacional, atracción, carisma, historia...". Pero subrayó que "hay muchos cambios de aquellos días hasta hoy", en alusión a la figura de Díaz-Canel, al que evitó nombrar.

El humorista cuestionó la insistencia en una política exterior que ignora las consecuencias reales sobre la población y que no lleva a ningún sitio, en vez de luchar por encontrar soluciones.

Insistió en que la desesperación de los cubanos es inevitable, ya que "nada indica que las cosas vayan a mejorar". Por eso, le preocupa la reacción del Gobierno ante las protestas de la población.

"No se puede solventar la responsabilidad criminalizando y reprimiendo. Va a depauperarse más la cosa", aseguró.

Para Toirac, la represión solo agravará el conflicto social y podría llevar al país a escenarios más dramáticos. "Si la respuesta es esa, esto va a ser en algún punto un río de sangre", alertó.

Las palabras del humorista llegan en un momento particularmente tenso para Cuba, donde el aumento de protestas espontáneas, los extensos apagones y el colapso generalizado de la economía han puesto al Gobierno en una posición frágil ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas y de una crisis que parece no tener fin.