Ulises Toirac tras protestas en Cuba: "No se puede solventar la responsabilidad criminalizando y reprimiendo"

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Ulises Toirac se pronunció con dureza tras las nuevas protestas registradas en La Habana y otras ciudades del país, expresiones de un descontento social que crece al ritmo del deterioro económico y del colapso de los servicios básicos.
En una publicación en Facebook, cuestionó abiertamente la respuesta del Gobierno ante el estallido de inconformidad ciudadana y advirtió sobre las consecuencias de mantener la represión como única herramienta.
Toirac recordó que detrás de cada manifestación hay una realidad imposible de ignorar: la pobreza se extiende, alcanzando a capas sociales que hasta hace pocos años escapaban de ese margen.
Cuba vivió la noche del lunes una nueva ola de protestas y cacerolazos en medio de apagones masivos y una creciente desesperación social. En varios municipios los vecinos salieron a las calles golpeando ollas, encendiendo fogatas y exigiendo luz, comida y libertad.
"La situación electroenergética -que no solo es caótica, sino sin futuro de solución- ha venido a agravar un escenario muy precario de sobrevivencia", escribió el actor.
En su reflexión, Toirac apuntó también a la gestión gubernamental de la economía, un tema que, aunque el Gobierno intenta justificar constantemente, ha estado marcado durante años por rectificaciones, medidas fallidas y reformas que no han logrado paliar el deterioro.
Lo más leído hoy:
Explicó que ni siquiera un escenario hipotético de buena administración podría sostener las tensiones que genera la permanente hostilidad con Estados Unidos, un enfrentamiento que -dijo- solo ha contribuido a mantener al país en una posición extremadamente vulnerable frente a un adversario inmensamente más poderoso.
"Con inteligencia, creatividad (real), ánimo de entendimiento y respeto mutuo se hubieran podido lograr mejores escenarios", advirtió.
Ulises recordó que la confrontación pudo ser sostenible en tiempos de Fidel Castro por su peso político: "tenía imagen, relaciones, respeto a muchos niveles en la arena internacional, atracción, carisma, historia...". Pero subrayó que "hay muchos cambios de aquellos días hasta hoy", en alusión a la figura de Díaz-Canel, al que evitó nombrar.
El humorista cuestionó la insistencia en una política exterior que ignora las consecuencias reales sobre la población y que no lleva a ningún sitio, en vez de luchar por encontrar soluciones.
Insistió en que la desesperación de los cubanos es inevitable, ya que "nada indica que las cosas vayan a mejorar". Por eso, le preocupa la reacción del Gobierno ante las protestas de la población.
"No se puede solventar la responsabilidad criminalizando y reprimiendo. Va a depauperarse más la cosa", aseguró.
Para Toirac, la represión solo agravará el conflicto social y podría llevar al país a escenarios más dramáticos. "Si la respuesta es esa, esto va a ser en algún punto un río de sangre", alertó.
Las palabras del humorista llegan en un momento particularmente tenso para Cuba, donde el aumento de protestas espontáneas, los extensos apagones y el colapso generalizado de la economía han puesto al Gobierno en una posición frágil ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas y de una crisis que parece no tener fin.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y la postura de Ulises Toirac
¿Cuál es la postura de Ulises Toirac sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas?
Ulises Toirac critica duramente la respuesta del gobierno cubano ante las protestas, argumentando que la represión y la criminalización de los manifestantes solo agravan el conflicto social. Toirac considera que esta estrategia es insostenible y advierte sobre el riesgo de un estallido social más violento si no se abordan las causas subyacentes del descontento ciudadano.
¿Qué aspectos del modelo económico cubano cuestiona Ulises Toirac?
Ulises Toirac señala que el modelo económico cubano sufre de una "malformación congénita" que impide su desarrollo. Critica la centralización, la estatización de las empresas y la falta de incentivos para la producción, así como la dependencia excesiva de captar divisas sin generar producción real. Toirac sugiere que sin cambios estructurales drásticos, la situación económica solo empeorará.
¿Cómo describe Ulises Toirac la situación actual en Cuba en términos de servicios básicos?
Toirac describe la situación en Cuba como un colapso total de los servicios básicos. Los apagones prolongados, la falta de alimentos y medicamentos, y la escasez de agua potable son algunos de los problemas que menciona. Según él, esta situación ha llevado a la población a una rutina de supervivencia diaria, similar a la vivida en territorios ocupados durante guerras.
¿Qué soluciones propone Ulises Toirac para la crisis en Cuba?
Toirac no ofrece soluciones técnicas específicas, pero aboga por una "cirugía mayor" que implique desmantelar los pilares ineficientes del sistema y construir un nuevo modelo económico desde cero. Insiste en que se requiere inteligencia, creatividad y respeto mutuo para lograr escenarios más favorables para la población cubana.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.