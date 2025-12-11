El régimen expulsa a sacerdote mexicano por tocar las campanas durante una protesta en La Habana

El régimen cubano comunicó a la Iglesia Católica su decisión de no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, como represalia por haber tocado las campanas del templo La Milagrosa, en Santos Suárez, mientras vecinos protestaban contra los apagones en La Habana.
La expulsión ocurre después de que este 8 de diciembre se hiciera viral un video del activista Adelth Bonne Gamboa en Facebook, donde se puede apreciar el sonido de las cazuelas de los pobladores, acompañado por el repicar de las campanas de la iglesia.
Martí Noticias confirmó la represalia del régimen contra el párroco y añadió que agentes de la Seguridad del Estado presionaron directamente al sacerdote, quien deberá abandonar Cuba y regresar a México este jueves.
La expulsión de facto de José Ramírez ocurre en un contexto de creciente tensión entre el régimen y voces críticas dentro de la Iglesia Católica.
Sacerdotes como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, así como religiosas como Sor Nadiezka Almeida, han denunciado la crisis nacional y la falta de libertades, provocando irritación en el gobierno.
El incidente ocurrió en medio de una ola de protestas entre la noche del lunes y la madrugada del martes, por los abusivos apagones que sufre el pueblo cubano, además de carencias de todo tipo.
Lo más leído hoy:
En algunos barrios de La Habana y otras localidades del país, cientos de cubanos protestaron por los apagones, la escasez y el colapso de los servicios básicos, mientras el régimen respondía con represión e interrupciones del internet.
Preguntas frecuentes sobre la expulsión del sacerdote mexicano y las protestas en Cuba
¿Por qué fue expulsado el sacerdote mexicano José Ramírez de Cuba?
El sacerdote mexicano José Ramírez fue expulsado de Cuba por haber tocado las campanas de la iglesia durante una protesta contra los apagones. Esta acción fue interpretada por el régimen cubano como un acto de apoyo a las manifestaciones, lo cual llevó a la no renovación de su residencia temporal en la isla.
¿Qué contexto rodea las protestas en Cuba por los apagones?
Las protestas en Cuba se deben a la crisis energética y social que afecta a la isla, caracterizada por apagones prolongados, escasez de alimentos y servicios básicos. Este malestar social ha derivado en manifestaciones ciudadanas, como cacerolazos, en diferentes localidades del país, a pesar de la represión gubernamental.
¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica en Cuba frente a la crisis actual?
La Iglesia Católica en Cuba ha sido crítica del régimen, con varios sacerdotes y religiosas denunciando la crisis nacional y la falta de libertades. Figuras como Lester Zayas han utilizado sus plataformas para señalar el deterioro moral y material del país, lo que ha irritado al gobierno cubano.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las protestas por los apagones?
El régimen cubano ha respondido a las protestas con represión y cortes de internet. Además, ha impuesto penas de prisión a quienes participan en estas manifestaciones pacíficas, como ocurrió en Manicaragua, donde seis personas fueron condenadas por tocar calderos durante un apagón.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.