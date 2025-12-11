El régimen expulsa a sacerdote mexicano por tocar las campanas durante una protesta en La Habana

El régimen cubano comunicó a la Iglesia Católica su decisión de no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, como represalia por haber tocado las campanas del templo La Milagrosa, en Santos Suárez, mientras vecinos protestaban contra los apagones en La Habana.

La expulsión ocurre después de que este 8 de diciembre se hiciera viral un video del activista Adelth Bonne Gamboa en Facebook, donde se puede apreciar el sonido de las cazuelas de los pobladores, acompañado por el repicar de las campanas de la iglesia.

Martí Noticias confirmó la represalia del régimen contra el párroco y añadió que agentes de la Seguridad del Estado presionaron directamente al sacerdote, quien deberá abandonar Cuba y regresar a México este jueves.

La expulsión de facto de José Ramírez ocurre en un contexto de creciente tensión entre el régimen y voces críticas dentro de la Iglesia Católica.

Sacerdotes como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, así como religiosas como Sor Nadiezka Almeida, han denunciado la crisis nacional y la falta de libertades, provocando irritación en el gobierno.

El incidente ocurrió en medio de una ola de protestas entre la noche del lunes y la madrugada del martes, por los abusivos apagones que sufre el pueblo cubano, además de carencias de todo tipo.

En algunos barrios de La Habana y otras localidades del país, cientos de cubanos protestaron por los apagones, la escasez y el colapso de los servicios básicos, mientras el régimen respondía con represión e interrupciones del internet.