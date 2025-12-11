"Ni morir en paz se puede": Trasladan ataúd en un camión jaula en Santiago de Cuba por falta de vehículo fúnebre

Vídeos relacionados:

En medio del colapso de los servicios funerarios en Cuba, un difunto fue trasladado en un camión jaula en el municipio San Luis, provincia Santiago de Cuba, ante la falta total de vehículos fúnebres disponibles.

Las imágenes del suceso muestran un ataúd cubierto con tela negra colocado dentro de un camión con barrotes metálicos, el mismo tipo de vehículo que suele emplearse para transportar animales o mercancías. Según el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, los familiares del fallecido esperaron durante horas sin que apareciera un carro fúnebre, y finalmente optaron por improvisar el traslado “en el único transporte que pudieron conseguir”.

Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

El reportero señaló que “no había un solo carro fúnebre disponible para trasladar al difunto al cementerio” y que la provincia “no tiene vehículos funerarios suficientes y el parque destinado a ese servicio está prácticamente colapsado”.

Los familiares del fallecido, ante el abandono institucional, tuvieron que improvisar una solución: primero se presentó un camión inadecuado, y después se utilizó el camión jaula donde finalmente colocaron el féretro.

En las fotos compartidas por Mayeta se observa a varias personas acompañando el féretro dentro del vehículo metálico, mientras otros miran desde la carretera. La escena, ocurrida en plena vía pública, provocó conmoción entre los vecinos del lugar.

Lo más leído hoy:

“Ni muertos se acaba la miseria”

La publicación generó cientos de reacciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios lamentaron el trato indigno hacia los fallecidos y la precariedad extrema que atraviesan las familias cubanas.

“Esto es una vergüenza, ni los muertos descansan en paz”, escribió una persona; otra afirmó: “Cuba duele, ni vivos ni muertos tenemos respeto”. En decenas de comentarios se calificó el hecho como “una humillación al pueblo”, “una falta de respeto total” y “la muestra más triste de lo que hemos llegado a aceptar”.

Entre los mensajes más contundentes se leen frases como “ya nada asombra porque estamos viviendo una película de terror diaria”, “hasta los muertos viajan en jaulas, pero para los dirigentes siempre hay carros disponibles”, o “ya ni morir con dignidad se puede”.

Otros usuarios recordaron casos similares vividos en sus comunidades: “En mi barrio lo llevaron en parihuela al policlínico”, contó una mujer. “Ni los muertos tienen respeto en este país”, escribió otra. Algunos coincidieron en que “la miseria acompaña a los cubanos hasta el último momento”, y que el país “ha perdido todos los límites de la humanidad”.

“Esto da asco”, escribió una internauta. “Dios tenga misericordia de nosotros”, pidió otra. “Ni muertos se nos acaba la miseria”, fue uno de los mensajes más repetidos.

Un colapso que se extiende por toda la isla

El traslado de un ataúd en un camión jaula se suma a una cadena de denuncias recientes sobre el colapso de los servicios funerarios en distintas provincias. Días antes, un féretro cayó de un carro fúnebre en plena calle, dejando el cuerpo expuesto frente a transeúntes y evidenciando el deterioro extremo de los vehículos utilizados en estos servicios.

En Guantánamo, la imagen de un ataúd con el cristal roto desató indignación nacional. Dolientes denunciaron que los féretros se reutilizan, que deben clavarse con puntillas y que en muchos casos los familiares tienen que aportar materiales propios para poder enterrar a sus seres queridos.

También se ha documentado el uso de vehículos estatales de ETECSA como carros fúnebres y ambulancias, ante la falta de transporte especializado, y denuncias de que en algunos municipios solo existe un carro operativo para toda la ciudad.

En Camagüey, familiares de un anciano denunciaron que su cuerpo permaneció más de diez horas sin preparar en la morgue del hospital Amalia Simoni porque solo había un carro fúnebre disponible en toda la provincia.

“La miseria acompaña a los cubanos hasta el último momento”

El reportero Yosmany Mayeta Labrada lamentó que “la miseria acompaña a los cubanos hasta el último momento”, y que lo ocurrido en San Luis simboliza el grado extremo de deterioro y desamparo que vive el país: “Porque cuando un país llega al punto en que ni siquiera puede enterrar con dignidad a sus muertos, ha perdido todos los límites de humanidad”.

Mientras tanto, las autoridades continúan sin ofrecer soluciones efectivas a un sistema funerario que se hunde entre la escasez de transporte, la falta de ataúdes, el abandono institucional y el dolor de miles de familias que, incluso en el último adiós, enfrentan la humillación de la precariedad.