Mientras mueren niños por chikungunya, viceministra de Salud dice que el sistema de Cuba es mejor que el de muchos países

En medio de una de las crisis epidemiológicas más graves de los últimos años, con hospitales saturados, miles de cubanos postrados en sus casas y un aumento estremecedor de muertes infantiles, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, aseguró este lunes en Canal Caribe que el sistema sanitario de la isla es “mejor que el de muchos países”.

La afirmación llegó mientras la propia funcionaria reconocía que 21 personas han muerto por chikungunya, 12 por dengue, y que de esos 33 fallecidos, 21 eran menores de 18 años. Un dato que sacudió a la teleaudiencia y confirmó lo que numerosas familias y médicos venían denunciando desde hace semanas: los niños están entre las principales víctimas de la epidemia.

Aun así, la viceministra defendió la capacidad del sistema cubano y comparó favorablemente al país con otras naciones que enfrentan el virus. “Cuba tiene un sistema eminentemente preventivo… No ocurre así en muchos países del mundo”, afirmó, en una intervención donde también insistió en que el brote forma parte de una tendencia regional y que no es “privativo de Cuba”.

Pero en los barrios la realidad es otra. La propia Peña admitió que más de 38 mil casos de chikungunya se han acumulado hasta la fecha y que los municipios con mayores focos siguen aumentando el riesgo epidemiológico, con provincias como Camagüey, Pinar del Río, Sancti Spíritus y La Habana entre las más afectadas.

También reconoció problemas que la población denuncia desde hace meses: falta de operarios, máquinas rotas, retrocesos en la fumigación y personas vulnerables a las que no se alcanza a tiempo.

El contraste entre el discurso oficial y el sufrimiento cotidiano se hace más evidente cuando la viceministra describe la situación de los más pequeños. Los menores de un año, dijo, son los más difíciles de alcanzar y los más expuestos, al explicar que muchos de los fallecidos estaban clasificados inicialmente como casos sospechosos y solo después de análisis clínicos y anatomopatológicos se confirmó la causa de muerte.

Lo más leído hoy:

Sus declaraciones llegan después de semanas de mensajes contradictorios desde la cúpula sanitaria. El brote comenzó en Matanzas, donde el ministro José Ángel Portal Miranda negó fallecidos, calificó de “rumores” las denuncias y aseguró que todo estaba “bajo control”, pese a reportes de colapso sanitario, escasez de medicamentos y hospitales desbordados.

Días después, un experto del IPK insistió en que la epidemia “va a pasar” y que pronto será “historia para contar”, palabras que indignaron a miles de enfermos incapaces de levantarse del dolor o de atender a sus hijos.

Las cifras mostradas hoy desmienten el triunfalismo. Las complicaciones pueden ser devastadoras: meningoencefalitis, miocarditis, hemorragias severas y fallos multisistémicos.

Los enfermos describen un dolor que los deja inmovilizados durante días; familias completas postradas sin acceso a medicamentos; ancianos solos que pasan horas esperando ayuda; padres que pasan noches enteras junto a un niño febril sin saber si podrán llevarlo a un hospital con cama disponible.

Pese a ello, Peña insistió en que el sistema cubano es superior en vigilancia porque incluye como positivos no solo los confirmados por PCR, sino también los casos clínico-epidemiológicos. Pero para miles de personas que viven la emergencia con miedo, desinformación y recursos mínimos, ese argumento no alcanza.

La epidemia avanza, la confianza en las instituciones se debilita, y los cubanos siguen cargando con la peor parte. Mientras tanto, desde los medios oficiales se pide “calma” y se asegura que en Cuba “se hace todo por salvar la vida”, aun cuando los números y las familias afectadas cuentan otra historia.