Comunales se justifica por estado del cementerio de Camagüey, pero la tardía respuesta no borra el abandono

El Consejo de Dirección de la Empresa Provincial de Servicios Comunales de Camagüey aseguró que trabaja “con total receptividad” en la organización y transformación del cementerio de la ciudad
La publicación en Facebook sobre la supuesta “transformación” del camposanto desató de inmediato denuncias ciudadanas que exponen años de abandono, irregularidades graves y un deterioro que alcanza niveles críticos en plena crisis funeraria y sanitaria.
“¿Pero serán descarados?”, escribió una usuaria.
Otro comentarista fue más directo: “¿Con total receptividad? Será con total vergüenza. Esta es una situación agravada en años”.
Las críticas detallaron un listado de problemas que los vecinos consideran ineludibles, como profanaciones impunes, robos de mármol y bronce, violaciones urbanísticas, usurpación de locales administrativos y venta ilegal de bóvedas por 30,000 pesos.
A ello se suma la vandalización de tumbas de veteranos mambises, amenazas al personal que intenta proteger el patrimonio, una sala de exhumación en condiciones deplorables y la falta de digitalización de los registros funerarios.
Para muchos, no existe garantía mínima de orden, respeto ni control institucional.
Los reclamos llegan tras semanas de indignación por imágenes que mostraban ataúdes apilados en pasillos, bóvedas abiertas y restos humanos expuestos.
Videos e imágenes difundidos por vecinos describían la falta de espacio para enterrar a los fallecidos: “Los muertos pudriéndose ahí, sin tapa y sin nada… cuatro muertos en cada hueco”.
Otros advertían del riesgo sanitario: “Cuando esos cadáveres empiecen a botar gases, será una bomba”.
El deterioro del cementerio no es nuevo. Denuncias previas hablaban de lápidas robadas, maleza, bóvedas destruidas y restos a la vista.
La situación se agrava en medio de una crisis funeraria nacional marcada por la avería del crematorio provincial, el colapso hospitalario y denuncias de traslado de cadáveres en camiones ante la falta de vehículos fúnebres.
Para muchos ciudadanos, la imagen del cementerio resume el derrumbe institucional generalizado. Como sintetizó un usuario: “Ni vivos ni muertos tenemos paz en este país”.
