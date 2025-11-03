Trump cree que las redadas de ICE “no han ido suficientemente lejos”

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump cree que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “no han ido suficientemente lejos”.

“No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama”, dijo en entrevista este domingo para el programa 60 Minutes de CBS.

El mandatario defendió las tácticas violentas de ICE “porque tienes que sacar a la gente fuera” y “muchos son asesinos”, tras visionar un vídeo donde se veían intervenciones violentas de agentes que incluían uso de gases lacrimógenos en una zona residencial.

“Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir”, agregó el presidente.

El republicano calcula que todavía permanecen 25 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, por lo que se abstiene de “declarar misión cumplida”.

En la entrevista, al ser preguntado sobre la deportación de trabajadores esenciales y la afectación económica que empieza a traer en varios estados, Trump comenzó diciendo que muchos eran “jardineros criminales”, para luego asegurar que él necesita “jardineros y granjeros más que nadie”.

Este domingo se conoció además que ICE pondrá en marcha un sistema de inteligencia artificial (IA) que permitirá rastrear y analizar la actividad de millones de usuarios en redes sociales, con el objetivo de identificar a inmigrantes a través de sus publicaciones, imágenes y localizaciones digitales.

Miles de inmigrantes han perdido sus empleos en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump puso fin al programa de parole humanitario que otorgaba permisos legales de trabajo a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, afectando directamente a sectores que dependen de mano de obra extranjera.

La decisión ha dejado a personas como María, una nicaragüense de 48 años que limpiaba escuelas en Florida por 13 dólares la hora, sin ingresos ni posibilidad de sostener a su hijo.

La ofensiva migratoria de Trump, que busca frenar lo que ha calificado como una “invasión” en la frontera sur y proteger empleos para ciudadanos estadounidenses, está afectando tanto a trabajadores no calificados como a profesionales extranjeros altamente especializados.

El impacto es doble: las deportaciones masivas y las restricciones a la inmigración legal están reduciendo el flujo de empleados en sectores clave justo cuando la economía enfrenta una desaceleración en la contratación.