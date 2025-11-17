Siete años de cárcel para mujer que provocó accidente donde murió un cubano recién llegado a EE.UU.

Vídeos relacionados:

Una mujer de origen indio y residente en Georgia fue sentenciada a siete años de prisión por el accidente que costó la vida al cubano Omar Ortiz, un joven padre que había llegado a Estados Unidos apenas unos días antes del trágico suceso y cuyo caso conmovió profundamente tanto a su familia en la isla como a la comunidad cubana en el exterior.

Sonal Nandkishor Patel, de 40 años, se declaró culpable de homicidio vehicular y de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, señaló el medio local Shore News Network.

Deberá cumplir siete años en un centro penitenciario estatal y, al salir, enfrentará 18 años más de libertad condicional, según informó la Fiscalía del condado de Gwinnett.

El accidente ocurrió en febrero de 2024 en la Interestatal 85. De acuerdo con la investigación, Patel llevaba dos días sin dormir, había consumido alcohol, el medicamento Trazodona, usado para tratar ansiedad y depresión, y tenía cocaína en el vehículo. Además, conducía con la licencia suspendida.

En ese estado, se detuvo en medio de la autopista y se quedó dormida al volante. El automóvil en el que viajaba Omar Ortiz, conducido por una familiar identificada como Leticia Almaguer, chocó contra el vehículo detenido de Patel. Omar murió en el acto.

Imágenes de la cámara corporal de los agentes mostraron que, aun tras el impacto, Patel decía que “estaba bien”, mientras la familia de Ortiz quedaba destrozada.

La mujer ya tenía antecedentes por conducir ebria en 2007 y, pese a ello, logró salir bajo fianza dos veces durante el proceso. Esa decisión indignó a los familiares del joven cubano. “Estamos muy decepcionados… es reincidente”, lamentó la abogada de la familia, Karina Deochand, en declaraciones a medios locales.

Un sueño migratorio truncado en 24 horas

Omar Ortiz había llegado a EE.UU. a través del parole humanitario, el 28 de enero de 2024 y murió al día siguiente, cuando familiares de su esposa lo llevaron a cenar para celebrar su llegada.

Tras el accidente, su familia en Cuba inició una colecta desesperada para repatriar el cuerpo. Su madrastra, Diana Pérez, pidió ayuda: “Aquí en Cuba hay una familia destrozada (hijos), amistades”.

Su esposa, Maylin Rodríguez, también clamó por apoyo: “Estamos destrozados… cada granito cuenta”.

Leticia Almaguer, quien viajaba con Omar en el momento del accidente, relató que el joven había llegado “con la esperanza de crear un futuro mejor para sus dos hijos”.

Amigos y allegados también expresaron su pesar. “Hermano, amigo, padre… siempre te vamos a tener presente”, escribió uno de ellos tras la tragedia.