“Se la llevaron presa sin avisar”: Madre cubana con I-220A detenida en Houston frente a su familia

Madre cubana con I-220A fue arrestada durante una cita migratoria en Houston.

Una madre cubana fue arrestada durante una cita de control migratorio en Houston y separada de su esposo e hijas, en otro caso que expone la situación de los migrantes con el formulario I-220A en Estados Unidos.

El periodista cubano Javier Díaz alertó en su perfil de Facebook sobre el aumento de arrestos de migrantes cubanos con estatus I-220A, un documento de liberación bajo supervisión que muchos recibieron al cruzar la frontera y que no otorga residencia ni protección definitiva frente a una deportación.

Javier Díaz

Según Díaz, la detenida se llama Yessy Mesa, quien fue arrestada “sin previo aviso” durante su cita con las autoridades migratorias en Houston, Texas, y separada de su familia.

Su esposo, residente legal gracias a un parole, y sus hijas de 4 y 8 años, también bajo I-220A, quedaron sin ella.

“Sin decir nada la dejaron detenida y se la llevaron presa”, relató el periodista, citando los testimonios de familiares.

El esposo de Mesa aseguró que su esposa fue arrestada junto a otras 40 personas, la mayoría cubanos, durante la jornada.

La mujer llevaba tres años viviendo en Estados Unidos, con asilo político pendiente y permiso de trabajo vigente hasta 2030.

“Ella dijo que tenía que recoger a sus hijas en la escuela y le respondieron que alguien más debía encargarse”, contó su pareja, quien ahora cuida solo de las niñas.

Díaz explicó que casos como el de Mesa reflejan el vacío legal en que viven miles de cubanos con el formulario I-220A.

Muchos de ellos entraron al país antes de los programas de parole humanitario y aún no tienen una vía clara para regularizar su estatus, quedando en riesgo de detención y deportación por parte de ICE.

En una publicación previa, el periodista había denunciado una situación similar: la de Rolando Padilla Oliva, un camionero cubano detenido el 31 de octubre tras cuatro años en Estados Unidos, sin antecedentes penales y con documentación laboral en regla.

Javier Díaz

“Mientras no exista una vía para la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, todos están en riesgo”, advirtió Díaz.

El comunicador agregó que los arrestos se han multiplicado en las últimas semanas y que ningún político ha ofrecido una solución real para las familias afectadas.

El caso de Yessy Mesa se suma a una serie de detenciones que mantienen en vilo a las familias cubanas bajo el programa I-220A, muchas de ellas con hijos menores nacidos o criados en territorio estadounidense.

“Son personas de bien que han trabajado, pagado impuestos y hecho su vida aquí, pero hoy viven con miedo”, concluyó Díaz en su publicación, pidiendo solidaridad y atención ante una situación que, lejos de mejorar, parece agravarse.

La situación de los cubanos con el formulario I-220A en Estados Unidos sigue generando preocupación y llamados de auxilio.

En diferentes estados, familias y activistas han pedido la liberación de detenidos que llegaron al país buscando estudiar, trabajar y rehacer sus vidas, pero que hoy enfrentan procesos de deportación a pesar de no tener antecedentes penales ni representar peligro alguno.

Casos como el de un joven que solo aspiraba a desarrollarse profesionalmente, o el de un cubano casado con una mexicana que vive con temor constante a ser deportado, reflejan la incertidumbre que rodea a miles de migrantes bajo esta figura migratoria.

La situación es aún más crítica para quienes enfrentan problemas médicos. Una cubana con delicada condición de salud fue detenida por ICE pese a su diagnóstico, lo que desató una ola de indignación entre la comunidad migrante.

Su familia denunció que el arresto pone en riesgo su vida y que no ha recibido la atención médica necesaria mientras permanece bajo custodia.

En otro hecho similar, una familia desesperada pidió ayuda para una mujer enferma que también fue detenida con una I-220A. Los allegados aseguran que su estado se ha agravado en el centro de detención y claman por su liberación humanitaria.

Estos testimonios revelan el rostro más doloroso de una política migratoria que continúa afectando a quienes buscaban una oportunidad de estabilidad y seguridad en Estados Unidos.