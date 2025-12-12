Régimen cubano admite que el petróleo venezolano incautado en el Caribe era para Cuba

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano terminó reconociendo que el petróleo transportado por el buque incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela tenía como destino final la Isla, al denunciar abiertamente que la operación estadounidense impide "los suministros de hidrocarburos a Cuba".

La admisión aparece tanto en declaraciones del canciller Bruno Rodríguez como en una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que elevó la tensión política tras el operativo naval liderado por Washington.

La acusación de La Habana

Rodríguez publicó en X una dura declaración en la que calificó el operativo estadounidense como un "acto de piratería y terrorismo marítimo" en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela.

Según dijo, la incautación viola gravemente el Derecho Internacional, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.

Afirmó que esta operación forma parte de la escalada de Washington para impedir que Venezuela utilice y comercialice libremente sus recursos naturales, "incluidos los suministros de hidrocarburos a Cuba", una mención que confirma por primera vez que el petróleo incautado estaba dirigido al sistema energético de la Isla.

También responsabilizó a Estados Unidos de agravar la crisis energética cubana y afectar la vida diaria de la población.

Lo más leído hoy:

El MINREX difundió una declaración oficial que repite ese argumento y añade que el acto continúa la política de presión aplicada durante el primer mandato de Trump, cuando Estados Unidos persiguió embarcaciones que transportaban combustible venezolano hacia Cuba.

Según la Cancillería, la situación "persiste y se agrava ahora con el uso de la fuerza militar".

La reacción del régimen llega en medio de un complejo escenario regional y después de que el presidente Donald Trump confirmara que su gobierno se quedará con el crudo del petrolero capturado por fuerzas de la Guardia Costera, el FBI, el HSI y personal del Departamento de Guerra.

La operación, revelada inicialmente por Associated Press y ampliada por Axios, implica uno de los golpes más severos contra la red de transporte de petróleo sancionado que vincula a Caracas y La Habana.

La versión de Estados Unidos y el giro revelado por Axios

El operativo fue reconocido públicamente el miércoles por el presidente Trump, quien lo describió como "el mayor petrolero jamás capturado", y aseguró que la operación se ejecutó sin incidentes.

Horas más tarde, Axios reveló que el barco, un VLCC con capacidad superior a las 320,000 toneladas de crudo, transportaba petróleo con destino a Cuba y formaba parte de una red ilegal que movía crudo sancionado de Venezuela e Irán.

El medio estadounidense añadió que el cargamento formaba parte de un esquema en el que Cuba revendería petróleo venezolano en el mercado negro hacia Asia, involucrando -según sus fuentes- a familiares de Raúl Castro.

Y destacó que la incautación representaba un "doble golpe”": a las finanzas de Nicolás Maduro y a los intereses energéticos del régimen cubano.

La fiscal general Pamela Bondi explicó que el buque llevaba años bajo sanciones y estaba ligado a una red vinculada al financiamiento de organizaciones terroristas internacionales.

Confirmó que la operación fue realizada por el FBI, HSI y la Guardia Costera con apoyo militar estadounidense, y que continuará la investigación para frenar el tráfico de petróleo sancionado.

Reacciones previas de Cuba y nuevas sanciones estadounidenses

Antes de admitir el destino real del cargamento, Cuba ya había protestado públicamente, con el gobernante Miguel Díaz-Canel denunciando un "acto de piratería" y expresando "total apoyo" a Maduro.

El canciller Rodríguez había hecho lo propio, aunque sin reconocer el vínculo del envío con la Isla. Ese reconocimiento llegó finalmente con la declaración del MINREX este viernes.

Washington, por su parte, confirmó que el barco será trasladado a un puerto estadounidense y simultáneamente anunció nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra tres familiares de Cilia Flores y seis empresas vinculadas al transporte de crudo venezolano.

La incautación marca un nuevo punto de fricción en la relación entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y pone bajo la lupa la estructura energética que sostiene al gobierno de la Isla.

Según el propio discurso oficial cubano, la retención del cargamento tendrá consecuencias directas sobre su ya deteriorado sistema eléctrico y sobre la vida cotidiana de un país sumido en la peor crisis energética en años.