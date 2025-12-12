Trump intensifica la presión: más buques con petróleo venezolano podrían ser confiscados para debilitar a Maduro

Las acciones de Washington buscan estrangular las finanzas del chavismo y su alianza con Cuba

La ofensiva de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana entró en una fase más agresiva, mientras planea confiscar más embarcaciones como parte de una campaña para desestabilizar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro.

La operación ejecutada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, apuntó a un cargamento valorado en unos 80 millones de dólares, equivalente a alrededor del 5 % del monto que Venezuela destina cada mes a la importación de bienes esenciales.

Según el diario The Wall Street Journal, citado por el portal de noticias Infobae, este golpe afecta más profundamente al chavismo que los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, pues pone en riesgo el flujo petrolero del que depende la supervivencia del gobierno.

La importancia del petróleo es crucial, pues las ventas de crudo han representado históricamente más del 90 % de los ingresos por exportaciones de Venezuela. Además, allegados al mandatario han sido acusados de apropiarse de parte de los miles de millones de dólares generados anualmente por esta industria, según The Wall Street Journal.

La Casa Blanca confirmó que se quedará con el crudo transportado por el buque Skipper, previamente sancionado por mover petróleo iraní, mientras los investigadores interrogan a la tripulación bajo una orden judicial, informó por su parte la televisora France 24.

El impacto ya se siente en los puertos venezolanos, donde una docena de buques esperaba frente al principal terminal petrolero del país, sin que ninguno se atreviera a atracar.

En operaciones normales, al menos 10 embarcaciones deberían estar cargando simultáneamente.

Un funcionario portuario reportó ausentismo generalizado entre los trabajadores por temor a futuras acciones estadounidenses.

La ofensiva de Washington incluye un despliegue militar creciente en el Caribe, ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico y amenazas explícitas de bombardeo.

Trump, con su estilo habitual, afirmó que los “días de Maduro están contados” y no descartó una invasión terrestre si el régimen de Maduro mantiene su desafío.

La Casa Blanca insiste en que la incautación busca frenar el tráfico de petróleo sancionado que financia lo que considera “narco-terrorismo de regímenes ilegítimos”.

La presión no solo apunta a Venezuela. El medio de prensa estadounidense Axios reveló que el petrolero capturado se dirigía a Cuba como parte de una red ilegal que abastece a la isla con crudo venezolano e iraní.

Fuentes citadas por el medio describieron un esquema mediante el cual La Habana revende petróleo en el mercado negro internacional, involucrando a familiares de Raúl Castro.

Para Washington, se trata de un “doble golpe”, a las finanzas de Maduro y a los intereses del aparato cubano que lo respalda.

El departamento del Tesoro añadió sanciones contra más de una docena de operadores y empresas, incluidos familiares de Cilia Flores, la esposa de Maduro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al gobierno venezolano de “inundar Estados Unidos con drogas”, mientras Caracas calificó la operación como un “acto de piratería internacional” y denunció el “secuestro” de la tripulación.

La ONU expresó preocupación por la escalada y pidió moderación para evitar una desestabilización regional.

Mientras tanto, el economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, advirtió a The Wall Street Journal advirtió que la incautación de un buque al mes bastaría para empujar a Venezuela de nuevo a la recesión, en un contexto en el que el país ya se ve obligado a vender crudo con fuertes descuentos y a vaciar sus reservas internacionales para contener la inflación.