Washington confirma traslado a puerto estadounidense del buque petrolero incautado frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el petróleo del buque incautado frente a las costas de Venezuela será retenido por su gobierno y la administración lo confirmó este jueves.

Durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca el miércoles, el mandatario respondió con su habitual estilo directo a la pregunta: “¿Qué pasa con el petróleo del buque petrolero que usted incautó cerca de Venezuela?”.

“¡Supongo que nos quedamos con el petróleo!”, dijo Trump y arremetió contra el reportero que quería saber a qué destino iba el barco: “Eres un buen informante. ¡Consigue un helicóptero y sigue al petrolero!”.

Un día después, Washington confirmó oficialmente que el buque petrolero, tomado por fuerzas estadounidenses en una operación frente a las costas venezolanas, será trasladado a un puerto de Estados Unidos, pero no precisó a cuál.

La medida coincidió con nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra tres familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y seis empresas vinculadas al envío de crudo venezolano.

El Departamento del Tesoro calificó a dos de los sobrinos de Flores como “narcotraficantes que operan en Venezuela”. “Nicolás Maduro y sus socios criminales están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan a nuestro pueblo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El buque se dirigía a Cuba cuando fue interceptado por la Guardia Costera

La Casa Blanca explicó que el traslado busca impedir el tráfico de petróleo sancionado que financia “narco-terrorismo de regímenes ilegítimos”, en palabras de la portavoz Karoline Leavitt.

La operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses que descendieron en cuerdas desde un helicóptero sobre la cubierta del barco, en lo que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como una acción dirigida al “régimen de Maduro”.

Desde Caracas, el dictador Nicolás Maduro calificó la acción de “robo descarado y acto de piratería internacional”, aseguró que hubo “secuestro de la tripulación” y prometió “proteger el libre comercio del petróleo venezolano”.

La ONU expresó preocupación por la escalada de tensiones y pidió “moderación para evitar desestabilizar la región”. Hace más de una semana, Trump aseguró que los días de Maduro “están contados” y no descartó una invasión terrestre si el régimen chavista continúa desafiando las sanciones estadounidenses.