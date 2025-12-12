Washington confirma traslado a puerto estadounidense del buque petrolero incautado frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el petróleo del buque incautado frente a las costas de Venezuela será retenido por su gobierno y la administración lo confirmó este jueves.
Durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca el miércoles, el mandatario respondió con su habitual estilo directo a la pregunta: “¿Qué pasa con el petróleo del buque petrolero que usted incautó cerca de Venezuela?”.
“¡Supongo que nos quedamos con el petróleo!”, dijo Trump y arremetió contra el reportero que quería saber a qué destino iba el barco: “Eres un buen informante. ¡Consigue un helicóptero y sigue al petrolero!”.
Un día después, Washington confirmó oficialmente que el buque petrolero, tomado por fuerzas estadounidenses en una operación frente a las costas venezolanas, será trasladado a un puerto de Estados Unidos, pero no precisó a cuál.
La medida coincidió con nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra tres familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y seis empresas vinculadas al envío de crudo venezolano.
El Departamento del Tesoro calificó a dos de los sobrinos de Flores como “narcotraficantes que operan en Venezuela”. “Nicolás Maduro y sus socios criminales están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan a nuestro pueblo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Lo más leído hoy:
El buque se dirigía a Cuba cuando fue interceptado por la Guardia Costera
La Casa Blanca explicó que el traslado busca impedir el tráfico de petróleo sancionado que financia “narco-terrorismo de regímenes ilegítimos”, en palabras de la portavoz Karoline Leavitt.
La operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses que descendieron en cuerdas desde un helicóptero sobre la cubierta del barco, en lo que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como una acción dirigida al “régimen de Maduro”.
Desde Caracas, el dictador Nicolás Maduro calificó la acción de “robo descarado y acto de piratería internacional”, aseguró que hubo “secuestro de la tripulación” y prometió “proteger el libre comercio del petróleo venezolano”.
La ONU expresó preocupación por la escalada de tensiones y pidió “moderación para evitar desestabilizar la región”. Hace más de una semana, Trump aseguró que los días de Maduro “están contados” y no descartó una invasión terrestre si el régimen chavista continúa desafiando las sanciones estadounidenses.
Preguntas frecuentes sobre la incautación del petrolero frente a Venezuela
¿Por qué Estados Unidos incautó un petrolero frente a Venezuela?
Estados Unidos incautó el petrolero como parte de una operación para detener el tráfico de petróleo sancionado que financia actividades ilícitas, como el narcoterrorismo. El buque transportaba crudo venezolano con destino a Cuba, violando las sanciones impuestas por Washington. La incautación busca reducir las fuentes de financiación del régimen de Nicolás Maduro y bloquear sus alianzas energéticas con países como Irán y Rusia.
¿Qué implicaciones tiene esta incautación para Venezuela y Cuba?
La incautación del petrolero representa un golpe económico significativo para Venezuela, ya que refuerza el efecto disuasorio contra el transporte de crudo sancionado. Para Cuba, la pérdida de este envío agrava la crisis energética, complicando aún más el suministro de combustible en la isla. Además, debilita la red logística que depende de buques sancionados para sus operaciones.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro?
El gobierno de Nicolás Maduro calificó la incautación del petrolero como un "robo descarado" y un acto de "piratería internacional". Según Maduro, estas acciones violan el derecho internacional y la soberanía venezolana sobre sus recursos naturales. En respuesta, Maduro ha prometido proteger el libre comercio del petróleo venezolano y ha pedido a la comunidad internacional que condene las acciones de Estados Unidos.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos además de la incautación del petrolero?
Además de la incautación del petrolero, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe y ha implementado nuevas sanciones contra familiares de Cilia Flores y empresas vinculadas al régimen venezolano. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro y detener el tráfico de drogas y petróleo sancionado en la región.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.