Lo que empezó como un simple directo entre amigos terminó siendo uno de los momentos más comentados —y divertidos— de la farándula cubana esta semana. Kuki Delgado, hija del cantante Alexander Delgado, y el influencer Brayan El Joker compartían una charla relajada en redes sociales cuando una frase totalmente fuera de lugar cambió el tono del live en cuestión de segundos.

Todo marchaba bien: bromas, risas, complicidad y ese ambiente típico de los en vivos entre figuras del mundo digital. Pero Brayan, conocido por su espontaneidad (y su falta de filtro), dejó escapar un comentario tan desafortunado que congeló el aire. Apenas lo dijo, se llevó las manos a la cabeza con cara de horror, mientras Kuki lo miraba sin poder creerlo. “Ay, Dios mío, Kuki, olvida que yo dije eso, qué pena”, repetía él entre risas nerviosas, intentando reparar el desastre verbal.

Kuki, por su parte, demostró que heredó de su padre algo más que el carisma: la capacidad de mantener la compostura con estilo. Aunque al principio se llevó la mano a la boca, incrédula, terminó estallando en carcajadas, contagiando a Brayan y transformando lo que pudo ser un momento tenso en una escena de comedia pura.

“Mi boca es más rápida que mi cerebro”, se justificó Brayan después, con ese desparpajo que lo caracteriza. Y la frase se volvió casi tan viral como el propio incidente. En pocas horas, el fragmento del live inundó TikTok e Instagram, donde los usuarios reaccionaron entre risas, memes y comentarios que aplaudían tanto la sinceridad del influencer como la naturalidad con la que Kuki manejó la situación.

El resultado: miles de visualizaciones, carcajadas y un nuevo recordatorio de que, en las redes, un solo segundo basta para pasar del cariño al caos… y de ahí directo a la risa colectiva. Kuki, lejos de ofenderse, salió airosa y encantadora, mientras Brayan demostró, una vez más, que no hay filtro que detenga su espontaneidad. Y si algo quedó claro, es que hasta los momentos más incómodos pueden terminar en pura comedia cubana.