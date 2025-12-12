Lo que empezó como un simple directo entre amigos terminó siendo uno de los momentos más comentados —y divertidos— de la farándula cubana esta semana. Kuki Delgado, hija del cantante Alexander Delgado, y el influencer Brayan El Joker compartían una charla relajada en redes sociales cuando una frase totalmente fuera de lugar cambió el tono del live en cuestión de segundos.
Todo marchaba bien: bromas, risas, complicidad y ese ambiente típico de los en vivos entre figuras del mundo digital. Pero Brayan, conocido por su espontaneidad (y su falta de filtro), dejó escapar un comentario tan desafortunado que congeló el aire. Apenas lo dijo, se llevó las manos a la cabeza con cara de horror, mientras Kuki lo miraba sin poder creerlo. “Ay, Dios mío, Kuki, olvida que yo dije eso, qué pena”, repetía él entre risas nerviosas, intentando reparar el desastre verbal.
Kuki, por su parte, demostró que heredó de su padre algo más que el carisma: la capacidad de mantener la compostura con estilo. Aunque al principio se llevó la mano a la boca, incrédula, terminó estallando en carcajadas, contagiando a Brayan y transformando lo que pudo ser un momento tenso en una escena de comedia pura.
“Mi boca es más rápida que mi cerebro”, se justificó Brayan después, con ese desparpajo que lo caracteriza. Y la frase se volvió casi tan viral como el propio incidente. En pocas horas, el fragmento del live inundó TikTok e Instagram, donde los usuarios reaccionaron entre risas, memes y comentarios que aplaudían tanto la sinceridad del influencer como la naturalidad con la que Kuki manejó la situación.
El resultado: miles de visualizaciones, carcajadas y un nuevo recordatorio de que, en las redes, un solo segundo basta para pasar del cariño al caos… y de ahí directo a la risa colectiva. Kuki, lejos de ofenderse, salió airosa y encantadora, mientras Brayan demostró, una vez más, que no hay filtro que detenga su espontaneidad. Y si algo quedó claro, es que hasta los momentos más incómodos pueden terminar en pura comedia cubana.
Preguntas frecuentes sobre el incidente en el live de Kuki Delgado y Brayan El Joker
¿Qué comentario hizo Brayan El Joker que incomodó a Kuki Delgado?
Brayan El Joker hizo un comentario desafortunado sobre Alexander Delgado, el padre de Kuki Delgado, en pleno live. Aunque no se especifica el contenido exacto del comentario, fue lo suficientemente incómodo como para cambiar el tono de la conversación. Sin embargo, Kuki manejó la situación con humor, demostrando su habilidad para mantener la compostura en situaciones inesperadas.
¿Cómo reaccionó Kuki Delgado al comentario de Brayan?
Kuki Delgado inicialmente se mostró incrédula, llevándose la mano a la boca, pero luego estalló en carcajadas, contagiando a Brayan y transformando un momento incómodo en una situación cómica. Su reacción fue ampliamente aplaudida en redes sociales, donde los usuarios admiraron su capacidad para manejar la situación con gracia y humor.
¿Qué impacto tuvo el incidente en las redes sociales?
El incidente se volvió viral, acumulando miles de visualizaciones en plataformas como TikTok e Instagram. Los usuarios reaccionaron con risas, memes y comentarios, apreciando tanto la sinceridad de Brayan como la naturalidad con la que Kuki manejó el momento. Esto demuestra cómo un simple error puede convertirse en un fenómeno de entretenimiento en las redes sociales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.